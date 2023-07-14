Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gölyaka İçmeler köyünde sel sularından etkilenen evleri tek tek inceleyerek ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Göktaş 'Bir daha yaşanmaması için tedbirler alacağız.' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş evleri tek tek inceledi

DÜZCE – Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gölyaka İçmeler köyünde sel sularından etkilenen evleri tek tek inceleyerek ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Göktaş "Bir daha yaşanmaması için tedbirler alacağız." dedi.

Batı Karadeniz Bölgesi'ni hafta sonu etkisi altına alan sel felaketinden etkilenen Düzce'de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, incelemelerde bulundu. Bakan Göktaş, ilk olarak Düzce Valiliğine gelerek ilgililer ile toplantı gerçekleştirdi. Bakan Göktaş, daha sonra Gölyaka İçmeler köyüne giderek sel sularından etkilenen evleri tek tek inceleyerek ailelere geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Ailelere tüm hasarların ekipler tarafından listelenip listelenmediğini soran Bakan Göktaş, "Bir daha yaşanmaması için tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.