Bakan Göktaş: Türkiye'nin ikinci yüzyılı kadın girişimcilerin atılım yapacağı bir dönem olacak

NEW Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, güçlü bir ekonominin ancak kadınları desteklemek ve kadın girişimcileri güçlendirmekle mümkün olduğunu belirterek, " Türkiye'nin ikinci yüzyılının kadın girişimcilerin üretimde, inovasyonda, kalkınmada ve sürdürülebilirlikte atılım yapacağı bir dönem olacağına inancımız tamdır." dedi.

Göktaş, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), BM Kadın Birimi işbirliğinde düzenlenen "Piyasalara ve finansmana erişim yoluyla krizdeki tüm kadınların ekonomik toparlanmasını hızlandırmak, ekonomiyi kadın işletmeleriyle büyütmek" konulu yan etkinlikte konuştu.

Konuşmasına Filistinli kadınların "gösterdiği direnç ile onların güçlerine" yönelik takdirlerini dile getirerek başlayan Göktaş, Filistin'deki zulmün sona ermesine yönelik çağrılarını yineledi. Göktaş, "Filistin'de olduğu gibi dünyanın birçok yerinde yıkıcı krizler ve çatışmalarla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması artık her zamankinden daha önemli. Kadın ve kız çocuklarının haklarının korunması dünya barışı için şarttır. Gelecek nesillere daha güvenli, daha müreffeh ve daha adil bir dünya bırakmanın tek yolu kadınları hayatın her alanında güçlendirmektir." ifadelerini kullandı.

Kadınların çalışma hayatına aktif katılımını, aileyi ve toplumu güçlendiren temel bir değer olarak tanımlayan Göktaş, şunları söyledi:

"Devletler ancak kadınların gücü, bilgeliği ve üretkenliği sayesinde gerçek bir ekonomik güç haline gelebilir. Ülkelerin sürdürülebilir kalkınması, kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına bağlıdır. Bu amaçla kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi önceliklerimiz arasındadır. 12. Kalkınma Planı'nın kadınların çalışma hayatına katılımının önemine yaptığı vurgu bunun en somut göstergesidir. Kalkınma planında 2028 yılı sonuna kadar kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranının ise yüzde 36,2'ye çıkarılması hedeflenmektedir. Bu hedef doğrultusunda kadınlara yeni iş olanakları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ediyoruz. Günümüzde girişimci kadınlar sadece kendi hayatlarını değil, istihdam yaratma potansiyelleriyle çevrelerini ve toplumu da olumlu yönde etkiliyor. Yeni girişimler yaratmanın yanı sıra mevcut sektörlerde inovasyonu da teşvik ediyorlar. Bu nedenle, Türkiye'de sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için kadın girişimcilerin sayısının artırılması büyük önem taşımaktadır. Kadınların Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağına olan inancımız tamdır."

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Göktaş, "Doğal afetler sadece yapılara zarar vermekle veya fiziksel acılara yol açmakla kalmaz, aynı zamanda etkilenen nüfusun sosyal ve ekonomik dokusu üzerinde de önemli yıkımlar yaratır. Bu çerçevede Bakanlığımız, depremin yaralarını sarma çalışmaları kapsamında sosyal yardım ve psikososyal destek hizmetlerine öncülük etmiştir. Çocuklar, engelliler, yaşlılar ve kadınların özel gereksinimlerini göz önünde bulundurarak deprem sonrası ihtiyaçlara uygun acil müdahale programları geliştirdik." dedi.

Özellikle kadınlar bağlamında, kriz ve afet sonrası toparlanmada girişimciliğin katkılarından etkin bir şekilde yararlandıklarını bildiren Göktaş, şöyle konuştu:

"Kadın Girişimciler Derneği ve UN Women tarafından afet sonrası, deprem bölgelerinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yapılan çalışmada, kadın girişimcilerin ticari ve üretim faaliyetlerini sürdürebilmeleri için öncelikli ihtiyaçlarının hibe, personel ve ekipman desteği olduğu kaydedilmiştir. Bakanlığımız, deprem bölgesindeki kadınların hayatlarını yeniden inşa etmeleri, yıkımın olumsuz etkilerinden kurtulmaları, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri için yeni hizmet birimleri kurarken, kadın girişimcileri de desteklemektedir. Adıyaman, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya gibi depremden etkilenen illerde çadır ve konteyner kentlerde iş atölyeleri kurulmuştur. Ülke genelindeki kadın kooperatiflerinin de destek verdiği bu girişim, hem ekonomik hem de manevi destek sağlamıştır. Kadınlar, dikiş, nakış gibi faaliyetlere katılırken hem yeni beceriler kazanmakta hem de yaşadıkları travmayı atlatırken kendilerinin, hayatta kalanların ihtiyaçlarını karşılamaktadır."

Kadınların iş gücüne katılımı

Güçlü işbirlikleriyle kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve kadın girişimciliğini desteklemek için çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Bakan Göktaş, "Kadınların toplumda güçlü bireyler olarak var olabilmeleri ancak kadın-erkek eşitliğinin sağlandığı bir iş ortamında mümkündür. Bu kapsamda kadınların ekonomik hayatın içinde daha fazla yer almalarını sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." diye konuştu.

Göktaş, "Finansal Okuryazarlık ve Kadının Ekonomik Güçlenmesi Seminerleri" ile 2018'den bu yana 751 bin kadına destek olduklarını, kadınların ekonomik yardım, teşvik ve destek mekanizmalarına erişimini kolaylaştırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kooperatifler Yoluyla Kadının Güçlendirilmesi Projesi ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımını teşvik ediyoruz. Bakanlıklarımızla birlikte yürüttüğümüz çalışmalarla 1008 yeni kadın kooperatifinin kurulmasını sağladık. Genç Kadınlar Geleceğini İnşa Ediyor Projesi ile ülkemizde eğitim almayan ve istihdam edilmeyen 18-29 yaş arası genç kadınların iş, staj ve eğitime erişimlerine destek sağlıyoruz. Mühendis olmak isteyen kız öğrencileri desteklemek ve mesleklerinde öne çıkmalarına yardımcı olmak amacıyla 'Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz. 18 Ocak'ta gerçekleştirdiğimiz 'Kadın Girişimciliğinde Yeni Ufuklar' toplantısında kadın girişimciliğinin mevcut durumunu, yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini kapsamlı bir şekilde ele aldık. 30 Ocak 2024 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğiyle 'Kadın Girişimcilerimizle Güçlü Yarınlara' programını başlattık. Etkinlikte kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik iki önemli işbirliği protokolüne imza attık. Bu protokoller ile kadınların gelir getirici faaliyetlere katılımını kolaylaştırmayı ve istihdam olanaklarını artırarak kadınları güçlendirmeyi hedefliyoruz. Korunmaya muhtaç çocuklar, engelliler, yaşlılar ve şiddet mağduru kadınların psikososyal refahını desteklemek için de harekete geçtik. Çok yakında uygulamaya başlayacağımız 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımını artıracağız."

Güçlü bir ekonomi olmanın ancak kadınları desteklemek ve kadın girişimcileri güçlendirmekle mümkün olduğuna vurgu yapan Göktaş, "Türkiye'nin ikinci yüzyılının kadın girişimcilerin üretimde, inovasyonda, kalkınmada ve sürdürülebilirlikte atılım yapacağı bir dönem olacağına inancımız tamdır. Kadınların çalışma hayatında hak ettikleri yeri almaları, iş gücüne aktif olarak katılmaları ve üretimin içinde yer almaları için elimizden geleni yapıyoruz. KAGİDER ve Hepsiburada'nın kadınları güçlendirerek geleceğimize katkı sağladığını açıkça görebiliyorum." dedi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Program, Politika ve Hükümetlerarası İlişkiler Direktörü Sarah Hendriks'in de konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, Women20 W20/G20'nin Kurucusu ve AW20'nin Kurucu Ortağı Elvira Marasco'nun moderatörlüğünde KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Hepsiburada Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Cem Tanır, Birleşmiş Milletler Kadın Türkiye Direktörü Asya Varbanova ve Türkiye Hayırseverlik Fonu (TPF) İcra Direktörü Şenay Ataselim Yılmaz'ın katıldığı panel düzenlendi.

Toplantıya, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, KEFEK Başkanvekilleri AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu da katıldı.