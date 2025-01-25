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Bakan Göktaş, Edirne'de Roman STK Temsilcileriyle Buluştu

Bakan Göktaş, Edirne'de Roman STK Temsilcileriyle Buluştu
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Roman vatandaşların yanlarında olduklarını vurgulayan Göktaş, STK temsilcilerinin taleplerini dinledi. Ayrıca, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndaki SODAM'ı ziyaret ederek Roman vatandaşlarla sohbet etti ve kadınların gelişimine katkı sağlayan projeleri önemsediğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Edirne'de Roman sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Göktaş dün Edirne ziyaretleri kapsamında Roman vatandaşlara yönelik faaliyette bulunan STK'ların temsilcilerinin yer aldığı toplantıya katıldı.

Göktaş, Roman vatandaşların her zaman yanlarında olduklarını belirterek, STK temsilcilerinin talep ve önerilerini dinledi.

Bakan Göktaş'tan SODAM'a ziyaret

Bakan Göktaş, Edirne Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezini de (SODAM) ziyaret etti.

Burada faaliyette bulunan Roman vatandaşlarla sohbet eden Göktaş, merkezde yapılan el emeği ürünleri inceledi.

Bakan Göktaş, SODAM'da Roman vatandaşlarla bir araya geldiğini belirterek, "Herkesin potansiyelini gerçekleştirebildiği bir Türkiye hedefine emin adımlarla ilerliyor Roman vatandaşlarımızı bu sürecin vazgeçilmez bir parçası olarak görüyoruz.

Özellikle Roman kadınların mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz SODAM'ları son derece değerli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
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