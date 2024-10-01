Dijital Bağımlılıkla Mücadele: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Önemli Açıklamalar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukları, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip sistemi yürüttüklerini kaydetti.

Göktaş, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesinde düzenlenen "Dijital Bağımlılık ve Aile Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, teknolojik gelişmelerin hızına ayak uydurmanın zor olduğu bir zamanın yaşandığını söyledi.

Sürekli gelişen ve değişen teknolojinin insan hayatındaki yerini giderek güçlendirdiğini belirten Göktaş, teknolojinin hayatı kolaylaştırdığı gibi birtakım zorlukları, tehditleri ve tehlikeleri de beraberinde getirdiğini ifade etti.

Göktaş, kişisel verilerin gizliliği, siber güvenlik riskleri, dijital zorbalık ve dijital bağımlılığın bu tehlikelerden sadece birkaçı olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün sosyal medya uygulamaları kullanıcılara ait verileri toplarken özel hayat mahremiyetini tehdit edebiliyor. Sürekli çevrimiçi olma hali stres, dikkat dağınıklığı ve üretkenlik kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Yanlış bilgilerin, insanı olumsuz etkileyen kötü içeriklerin yaygınlaşmasına aracılık ederek toplumda güven bunalımına neden olabiliyor. Hatta uzaktan kontrol edilebilen teknolojik bir silaha dönüşebiliyor. ve ne yazık ki bunun en acı örneğine Lübnan'da şahit olduk. Çağrı cihazının bir patlayıcıya dönüştürülerek insanların hayatını kaybetmelerine neden olduğunu gördük. İsrail, insani tüm değerlere meydan okuyan saldırılarıyla tüm bölge için nasıl bir tehdit olduğunu bütün dünyaya bir kere daha gösterdi. Lübnan'a yönelik saldırılarıyla teknolojinin ve dijitalleşmenin nasıl kötüye kullanılabileceğini gözler önüne serdi."

Medya ve dijital ortamların aile üzerindeki etkisi incelenecek

Bakan Göktaş, dijitalleşmenin aile yapısını, sosyal ilişkileri ve iletişim biçimlerini dönüştürdüğünü söyledi. Özellikle çocukların maruz kaldığı dijital içeriklerin onların zihin dünyalarını ve geleceğini doğrudan etkilediğine dikkati çeken Göktaş, şöyle konuştu:

"Bugün sosyal medyanın etkileri ve dijital riskler, aileler için büyük bir endişe kaynağı haline geldi. Bu sorunları aşmanın yolu ise ancak ve ancak bilinçli kullanım ve dijital farkındalıkla mümkündür. Bu kapsamda, Bakanlık olarak, toplumu, aileleri, özellikle çocuklarımızı dijital dünyanın tehlikelerinden korumak için yoğun bir mesai harcıyoruz."

Aile Eğitim Programı ile dijital okuryazarlığı ve bilinçli medya kullanımını yaygınlaştırmak üzere özel çalışmalar yürüttüklerini aktaran Göktaş, 2013'te başlatılan bu programla bugüne kadar 4,5 milyon kişinin eğitimlerden ücretsiz faydalanmasını sağladıklarını ifade etti.

Göktaş, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Eylem Planı'nda dijital bağımlılıkla mücadele başlığı altında önemli adımlar attıklarına işaret ederek, "Ayrıca bu yıl, Türkiye'de Medya ve Dijital Ortamların Aile Üzerindeki Etkisini incelemeye yönelik bir araştırma başlattık. Bu araştırmayla, ailelerin dijital ortamlardan nasıl etkilendiği, toplumun algısı, beklentileri ve kullanım eğilimlerini belirleyeceğiz." bilgisini verdi.

"2022'de 136 binden fazla vatandaşımıza ulaştık"

Göktaş, bağımlılık hususunun üzerinde büyük titizlikle durduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında bağımlılıkla mücadelede yeni bir dönem başlattıklarını, ayrıca Yeşilay ile madde, alkol, tütün, kumar bağımlılığının yanı sıra dijital bağımlılıkla mücadele çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Dijital oyunların özellikle belli kesimlerce ergenlerin radikalleşmesinde araç olarak kullanıldığını dile getiren Göktaş, şunları kaydetti:

"2022 yılında dijital bağımlıkla mücadeleye yönelik başlattığımız çalışmalar kapsamında 136 binden fazla vatandaşımıza ulaştık. Verdiğimiz eğitimlerle mobil cihaz, sosyal medya, oyun bağımlılığı ve güvenli internet kullanımı konularında farkındalık kazandırmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızı, her türlü yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından korumak için olumsuz içeriklere yönelik etkili bir bilinçlendirme ve takip sistemi yürütüyoruz. Sosyal Medya Çalışma Grubu'muz ile çocukların olumsuz etkilenebilecekler içerikleri tespit ediyor ve bunlara yönelik koruyucu, önleyici faaliyetler yürütüyoruz."

"Wattpad çok fazla şikayet alınan bir platform"

Göktaş, çocuklar için zararlı olduğu düşünülen içeriklerin, yayınların ve uygulamaların kolayca bildirebilmesi için DUY İhbar Platformu'nun mevcut olduğunu bildirerek, dijital haberleşme kanalları ve web sitesi üzerinden bildirilen tüm içerikleri titizlikle inceleyip, gerekli mercilere ileterek, hızlı bir şekilde aksiyon aldıklarını söyledi.

Wattpad'in bu kapsamda çok fazla şikayet aldıkları bir platform olduğunu aktaran Göktaş, şikayetler üzerine yaptıkları incelemelerle, bu platformda 18 yaş altı çocukların zorbalık, şiddet, cinsel istismar, intihar, madde bağımlılığı ensest ilişkiler gibi son derece olumsuz içeriklere hiçbir filtre ve kontrol mekanizması olmaksızın maruz kaldığını tespit ettiklerini, Bakanlık olarak, çocukların güvenliği ve psikolojik sağlığı için bu konuyla ilgili çalışmaları büyük bir ciddiyetle sürdürmeye devam edeceklerini vurguladı.

Dijital bağımlılıkla mücadelede yol haritası çıkarılacak

Çalıştayda, dijital bağımlılığı 3 ayrı grupla ele alacaklarını anlatan Göktaş, birinci grupta bu alanda çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenlerle bu konuyu detaylı bir şekilde değerlendireceklerini, ikinci grupta oyun oynayan çocuklarla dijital dünyada geçirdikleri süreyi, motivasyonlarını ve oyun oynamaya eşlik eden süreçleri ele alacaklarını, üçüncü grupta ise yetişkinlerin yer alacağını dile getirdi.

Görüşmeler sonucunda elde ettikleri verileri dijital bağımlılık sonucunda radikalleşme, intihar, yalnızlaşma, boşanma gibi bireysel, aile ve toplum temelli sonuçları da göz önünde bulundurarak değerlendireceklerini vurgulayan Göktaş, elde ettikleri sonuçları ve önerileri ilerleyen günlerde kamu kurumları ile düzenleyecekleri çalıştayda açıklayacaklarını, bu sonuçlar ve önerilere bağlı olarak

dijital bağımlılıkla mücadelede bir yol haritası çıkaracaklarını söyledi.

Programda, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim görevlileri müzik dinletisi sundu. Çalıştay kapsamında, lise öğrencilerinin gözünden dijitalleşmeyle ilgili riskli durumlar dinlendi.

Programa, TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, milletvekilleri ve akademisyenler katıldı.