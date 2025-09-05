Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Çorum'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çorum'da ziyaretlerde bulundu.

Göktaş, Çorum Valiliği'ne gelerek Vali Ali Çalgan'dan kent hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı Yakup Alar'ı ziyaret eden Göktaş, burada partililerle teşkilat çalışmalarını değerlendirdi.

Göktaş, ayrıca, kentteki bir otelde "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda bir araya geldiği şehit yakınları, gaziler ve STK temsilcileriyle sohbet etti.

Buradaki konuşmasında terörsüz Türkiye'nin bir iradenin, bir kararlılığın adı olduğunu belirten Göktaş, "Fedakarlıklarıyla bugünümüzü güvence altına alan şehitlerimiz ve gazilerimize vefa borcumuzdur." ifadesini kullandı.

Bakan Göktaş, daha sonra Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı ziyaret etti. Aşgın, kentte yürüttükleri belediyecilik faaliyetleri hakkında Göktaş'a bilgi verdi.

Ziyaretlere AK Parti Çorum milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, Oğuzhan Kaya da katıldı.