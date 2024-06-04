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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, çocukların savaşsız bir dünyada büyümesi için çalışacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Filistin başta olmak üzere tüm çocukların savaş görmediği, parklarda bahçelerde istediği gibi oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği güzel bir dünyada büyümeleri için çalışmaya devam edeceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Filistin başta olmak üzere tüm çocukların savaş görmediği, parklarda bahçelerde istediği gibi oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği güzel bir dünyada büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Göktaş, sosyal medya hesabından, 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çatışmaların yoğun yaşandığı bölgelerde en çok yara alan kesimin hiç şüphesiz çocuklar olduğunu ifade eden Göktaş, şunları kaydetti:

"Hayatlarının daha en başında savaşın ne demek olduğunu gören çocuklar, geleceklerinde de yaşadıkları travmaların etkisini yoğun olarak taşıyor. İsrail'in acımasızca bombaladığı Gazze'de yaşananlar bunun en net örneği. Filistin başta olmak üzere tüm çocukların savaş görmediği, parklarda bahçelerde istediği gibi oyunlar oynayabildiği ve hayaller kurabildiği güzel bir dünyada büyümeleri için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Filistin Uluslararası İlişkiler Politika Güncel Haberler

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