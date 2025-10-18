Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımı kapsamında bugüne kadar ödeme yapılan anne sayısının 477 bin 639 ve toplam ödeme miktarının 4,6 milyar lira olduğunu belirterek, "Ekim ayının ödemesi de 30 Ekim'de inşallah annelerin hesabına yatacak." dedi.

Bakan Göktaş, A Haber canlı yayınında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de ortalama hane halkının 4'ten 3'e doğru gerilediğini, evlilik ile anne-baba olma yaşının yükseldiğini aktaran Göktaş, genç ve dinamik nüfus yapısının Türkiye'nin en büyük gücü olduğunu belirtti.

Göktaş, Türkiye'nin hala Avrupa'ya göre genç ve dinamik nüfusa sahip olsa da gitgide nüfusun yaşlandığına dikkati çekti.

Nüfus politikalarına yönelik önemli adımlar attıklarını dile getiren Göktaş, 81 ili kapsayan aile çalıştayı yaptıklarını, söz konusu illerde 15 binden fazla sivil toplum kuruluşu, akademisyen ve vatandaşlarla görüştükten sonra 2023'te Aile Şurası'nı hayata geçirdiklerini anlattı.

Göktaş, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nı oluşturduklarını, Nüfus Politikaları Kurulu ile Aile Enstitüsünü kurduklarını hatırlattı.

2025'in Aile Yılı ilan edilmesinin farkındalık adına önemli olduğunu vurgulayan Göktaş, Uluslararası Aile Forumu, Aile Festivali ve seminerler gibi bu yıla özel etkinlikler düzenlediklerini anlattı.

Bakan Göktaş, yeni evlenecek çiftler için "Aile ve Gençlik Fonu"nu hayata geçirdiklerini anımsatarak, ilk aşamada belirli kriterler kapsamında 18-29 yaş arası gençlere 2 yıl geri ödemesiz 4 yıl vadeli 150 bin liralık destek verdiklerini, geçen günlerde kredi miktarının 18-25 yaş grubu için 250, 26-29 yaş grubu için 200 bin liraya yükseltildiğini, kriterlerin de esnetildiğini söyledi.

Şu ana kadar 160 binden fazla çiftin fona başvurduğunu bildiren Göktaş, programa başvuran gençlerin evlilik öncesi eğitim etkinliklerine de katıldığını belirtti.

"Önümüzdeki 10 yılın 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' ilan edilmesi kapsamında genelgeler yayımlanacak"

"Aile Yılı" kapsamında pek çok üniversitede Aile Akademisi kurulduğunu, belediyelerle işbirliği yaptıklarını anlatan Göktaş, MÜSİAD'la Aile Dostu İş Yeri Projesi İşbirliği Protokolü'nü imzaladıkları hatırlattı. Göktaş, bu kapsamda MÜSİAD üyesi 1025 firmanın evlenecek çalışanlarına 3 asgari ücret, yeni çocuk sahibi olacak çalışanlarına da 2 asgari ücret destek sunacağını aktardı.

Memurların yarı zamanlı çalışmasına yönelik bir adım attıklarını kaydeden Göktaş, gelecek ay Konya Büyükşehir Belediyesiyle akademisyenlerin de katılımıyla "aile dostu şehirler" üzerine çalışma yapacaklarını söyledi.

Doğum yardımı sistemine değinen Göktaş, bu kapsamda ilk çocuk için tek seferlik 5 bin liralık, ikinci çocuk için 5 yıl boyunca her ay 1500 liralık, üçüncü ve sonraki çocuklar için 5 yaşını tamamlayana kadar aylık 5 bin liralık destek sunduklarını söyledi.

Bakan Göktaş, "Bu kapsamda bugüne kadar ödeme yapılan anne sayısı 477 bin 639 ve toplam ödeme miktarımız 4,6 milyar lira oldu. Ekim ayının ödemesi de 30 Ekim'de inşallah annelerin hesabına yatacak." diye konuştu.

Aile Yılı dolayısıyla ulaşımda önemli destekler sunduklarını, sosyal konut projelerinde ailelere ve yeni evlenecek çiftlere özel kontenjan ayırdıklarını aktaran Göktaş, ailenin bir yıla sığdırılamayacak kadar stratejik ve önemli bir konu olduğunu vurguladı.

Göktaş, aile dostu ekosistemi kurmaya kararlıkla devam edeceklerini belirterek, "Cumhurbaşkanı'mız, önümüzdeki 10 yılı 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan etti. Çok yakında bu kapsamda genelge yayımlanacak." ifadelerini kullandı.

"Amacımız şiddet döngüsünü oluşmadan kırmak"

Göktaş, TÜBİTAK, Marmara Üniversitesi ve TÜİK işbirliğiyle hazırlanan "Türkiye Kadına Yönelik Şiddet Araştırması"nı 10 yıl aradan sonra yaptıklarını ve her 5 yılda bir tekrarlamayı öngördüklerini anlattı.

Araştırma kapsamında 18 bin 275 kadınla yüz yüze görüşme yapıldığını aktaran Göktaş, şöyle devam etti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadele, sıfır tolerans ilkesiyle yaklaştığımız bir alan. Tek vaka bile bizim için fazla bir vaka. Bu kapsamda araştırma, aslında bilimsel verilerle yeni bir dönemi açmamıza da vesile oluyor. Dijital şiddet, ısrarlı takip de bunun içerisinde. Çünkü dijital şiddet konusu zaman zaman görmezden geliniyor. Bu araştırma kapsamında yeni şiddet türlerine dair ilk kapsamlı veriler çıktı. Araştırma bize hem mevcut politikalarımızda hem de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 5. Ulusal Eylem Planı'mıza zemin oluşturacak, yeni politika geliştirmemize de vesile olacak."

Hiçbir vakaya göz yumamayacaklarının altını çizen Göktaş, "Amacımız şiddet döngüsünü oluşmadan kırmak. Her türlü şiddet olayıyla kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Güçlü bir Türkiye'yi şehit yakınlarımız ve gazilerimizle inşa etmeye devam edeceğiz"

Göktaş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini, toplumsal huzur ve kardeşlik açısından bunun bir milat olduğunu söyledi.

Bu tarihi sürecin kalıcı barışa dönüşmesi adına pek çok çalışma yürüttüklerini belirten Göktaş, şöyle konuştu:

"81 ilimizde şehit aileleri ve gazilerimizle sivil toplum kuruluşlarımızla bir araya geliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettiği gibi bu süreci onlarla birlikte inşa edeceğiz. Nitekim de TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na da ilk davet edilenler şehit ve gazi derneklerimiz oldu. Terörsüz Türkiye'nin hem sosyolojik hem kültürel hem psikolojik boyutlarıyla ele alınması çok önemli. Bizler de şehit yakınları ve gazilerimizle beraber bu süreci inşa etmeye devam edeceğiz. Türkiye genelinde yürüttüğümüz buluşmalarımızla özellikle şehit yakınlarımızın, gazilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın hassasiyetlerini dinleyip, onların da soru işaretlerine yerinde cevap vermeye devam ediyoruz. Amacımız bir daha hiçbir annenin gözyaşı akmasın, hiçbir evlat babasız kalmasın, hiçbir anne evlat hasreti çekmesin. Güçlü bir Türkiye'yi inşallah şehit yakınlarımız ve gazilerimizle inşa etmeye devam edeceğiz."