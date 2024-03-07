Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Bizim için tüm kadınlar kıymetlidir

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Bizler için kadın kadındır. Ev hanımı veya iş hayatındaki öteki kadınlarla ilgili ayrım asla olmadı, asla olmayacak. Bizim için tüm kadınlar kıymetlidir." dedi.

Kavacık Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlenen "Beykozlu Kadınlar Buluşması"nda konuşan Göktaş, kadını her daim baş tacı eden bir medeniyetin evlatları olduklarını söyledi.

Göktaş, tarihin hangi safhasında olursa olsun, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamın her daim merkezinde olduklarını belirtti.

Tıpkı geçmişte olduğu gibi bugün de kadınların milli ve manevi değerlerin korunmasında, ülkenin geleceğinde önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Göktaş, bürokrasiden siyasete, tıptan sanata, sanayiden ticarete kadar her alanda kadınların ülkeyi kalkındırdığını, büyüttüğünü ve geliştirdiğini dile getirdi.

Göktaş, Türkiye Yüzyılı hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilmesinde en büyük sorumluluğun kadınlarda olduğunu ifade etti.

"Kadınlar bizim hareketimizin en önemli köşe taşlarından biridir"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Göktaş, "8 Mart herkes için maalesef 8 Mart olarak yaşanmıyor. Bizler bugün Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarken, Gazze'den Ukrayna'ya, Somali'den Arakan'a, dünyanın dört bir yanında hayata tutunmaya çalışan kadınların sesi ve sözü olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Göktaş, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da sık sık vurguladığı gibi kadınlar bizim hareketimizin özellikle en önemli köşe taşlarından biridir." dedi.

Türkiye'de kadınların hak ve özgürlüklerinin genişletildiği, çalışma hayatında daha etkin yer alabildikleri dönemin AK Parti dönemi olduğunu aktaran Göktaş, "Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi" ile kadınların ekonomik ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını teşvik ettiklerini dile getirdi.

Göktaş, bu kapsamda 1012 yeni kadın kooperatifi kurulmasına destek olduklarını belirterek, "Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi ile ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda yer alan 18-29 yaş arasındaki genç kadınların iş, staj ve eğitime ulaşmalarına destek oluyoruz. Mühendis kız öğrencileri desteklemek ve mesleğin önde gelen isimleri haline gelmelerini sağlamak amacıyla Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi'ni yürütüyoruz." diye konuştu.

Yürütülen çalışmaları kadınların geleceği için asla yeterli görmediklerini vurgulayan Göktaş, bu anlamda kadın istihdamının artırılması ve kadın girişimciliğinin desteklenmesinin öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

"81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadelede danışmanlık hizmetleri sunuyoruz"

Meclis'teki kadın milletvekili oranının 2002'de yüzde 4 iken, 2023'te yaklaşık yüzde 20'ye yükseldiğini anımsatan Göktaş, en çok kadın milletvekilinin AK Parti Grubu'nda bulunduğunu ve bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destekleri ve kattığı vizyonla olduğunu vurguladı.

Göktaş, bu hedefleri doğrultusunda, kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimciliğini desteklemeye devam ettiklerini belirtti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile başlattıkları "Kadın Girişimcilerimiz ile Güçlü Yarınlara" programı kapsamında kadınların ekonomik hayata katılımlarına destek olmak amacıyla iki protokol imzaladıklarını aktaran Göktaş, "Yarın açıklayacağımız 'Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı' ile de kadınların değişen iş gücü piyasasına tam, eşit ve etkin katılımlarını artıracağız." şeklinde konuştu.

Göktaş, kadınları, ekonomik alanda güçlendirirken, bugün küresel bir sorun haline gelen şiddete karşı da mücadelelerini kararlı şekilde sürdürdüklerini, "sıfır tolerans" ilkesinden taviz vermeden mücadele politikalarını uygulamaya devam ettiklerini söyledi.

Bu konuda dünyada eşi benzeri az bulunan hukuki düzenlemeye sahip olduklarını belirten Göktaş, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı, kararlı mücadelemizde bizler için önemli bir yol haritasıdır. Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerimizle 81 ilde kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirici faaliyetler ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Açacağımız yeni merkezlerimizle inşallah hizmetlerimizi daha da yaygınlaştıracağız." ifadelerini kullandı.

"Sizlerin destekleriyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz"

Bakan Göktaş, kadınları hayatın her alanında güçlü kılacak tüm bu çalışmaları yaparken, kadınların da her zaman AK Parti'nin yanında olduğunu kaydederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesine aday olduğu zaman yürüttüğü seçim çalışmalarında en büyük destekçilerinin kadınlar olduğunu, İstanbul'u kadınların duruşu, azmi ve kararlılığıyla kazandıklarını anlattı.

O yıllarda devraldıkları bayrağı şimdi hep birlikte taşıdıklarını aktaran Göktaş, "Bu davayı yürüten sizlersiniz. Sizler yol arkadaşısınız Sayın Cumhurbaşkanı'mızın. Sizlerin destekleriyle Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Bizler için kadın kadındır. Ev hanımı veya iş hayatındaki öteki kadınlarla ilgili ayrım asla olmadı, asla olmayacak. Bizim için tüm kadınlar kıymetlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Göktaş, şimdi yeni bir hikaye yazma, yeni bir zafere imza atma zamanı olduğunu, el ele vererek 31 Mart'ta "Yeniden İstanbul", "Sadece İstanbul" diyeceklerini, bu güzel şehri yeniden gerçek belediyeciliğe kavuşturacaklarını söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un tüm enerjisiyle İstanbul için geldiğini belirten Göktaş, şunları dile getirdi:

"Murat Kurum Başkanımız sosyal belediyecilikte de çığır açacak projelerle geliyor. Aile dostu, kadın dostu, genç dostu, çocuk dostu, İstanbul'a yakışır projelerle geliyor. Şehrimiz çevre, sosyal, kültürel ve tarihi projelerle yeniden ihya olacak. Kadınların ve gençlerin kendi işlerini kurmalarına, projelerini hayata geçirmelerine destek olacak. İlk işini kuran 100 bin kadın girişimciye 100 bin lira hibe desteği sunacak. Sosyal yardımlar, İstanbullu kardeşlerimizin hayatlarına birer can suyu olacak."

"Hak ve adalet arayışımızı sürdüreceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için bir arada olduklarını ama bu sene Filistin'de kadınlar katledilirken, insanlık soykırıma maruz bırakılırken, kutlama yapmaktan söz etmenin mümkün olmadığını belirtti.

Herkesin yüreğinin Filistinli kadınlarla çarptığını bildiğini söyleyen Kaya, "Filistinli onurlu kadınlarla birlikte, Türkiye'nin tüm kadınlarının yüreği çarpıyor. Buna yürekten inanıyorum. Dünya mazlumlarının hamisi ve 'Dünya beşten büyüktür.' diyerek dünyadaki bütün eşitsizliklere, adaletsizliklere karşı dik duran bir liderin arkasında yol yürüyen kadınlar olarak, dünyada bütün kadınlar eşit ve adil bir şekilde yaşamaya başlayana kadar hak ve adalet arayışımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Programda, AK Parti İstanbul Milletvekili Tuba Işık Ercan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer de birer konuşma yaptı.