Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bartın'da ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bartın'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Programı kapsamında kente gelen Göktaş, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

İl Başkanı Yaşar Arslan'la görüşüp, partililerle toplantı yapan Göktaş, daha sonra Şadırvan ve Hükümet caddelerinde esnaf ve vatandaşlarla selamlaştı.

Göktaş, ardından şehit aileleriyle "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası"nda buluştu.

Buradan Kozcağız beldesine geçen Göktaş, Kadın Mesleki Eğitim ve Beceri Merkezi'nde kadınlarla bir araya geldi.