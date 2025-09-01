Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Balıkesir'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir'de ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Öğretmenevi'nde şehit yakını ve gazilerle "Terörsüz Türkiye Kardeşlik Sofrası Programı"nda bir araya gelen Göktaş, ardından AK Parti ve MHP il başkanlıklarını ziyaret etti.

Daha sonra "Geçmişin İzinde Geleceğe Umutla Buluşması" kapsamında Balıkesir Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'ne gelen Bakan Göktaş, bahçedeki stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Bakan Göktaş, burada bahçede pişirilen keşkeki dövdü ve vatandaşlara ikramda bulundu.