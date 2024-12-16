Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bahreyn Milli Günü programında konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye ve Bahreyn arasında 2023 yılında 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacminin, iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli yeterince yansıtmadığını belirterek, "Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu hedeflerimizi daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Bakan Göktaş, Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde düzenlenen, Bahreyn Milli Günü programında yaptığı konuşmada, Bahreyn'in liderliğini, hükümetini ve halkını tebrik ettiğini söyledi.

Ülkeler arasındaki tarihi ve kültürel bağlardan gelen derin ve köklü ilişkilerin, son dönemde daha da geliştiğine şahitlik etmekten büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Göktaş, artarak devam eden üst düzey ziyaretlerin, ilişkileri daha da güçlendireceğine inandığını ifade etti.

Göktaş, ortak bir siyasi irade doğrultusunda özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ticari ve askeri konularda olmak üzere pek çok alanda ikili ilişkileri geliştirmek için çalıştıklarını anlatarak, "2023 yılında 577 milyon dolar olarak gerçekleşen ticaret hacmimizin, aslında iki ülke arasındaki gerçek potansiyeli de yeterince yansıtmadığına inanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bu hedeflerimizi daha da yükseltmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

"Tarihi ve kültürel bağlarımız, ortak vizyonumuzun temelini oluşturuyor"

İki ülke arasında turizm konusundaki işbirliğinin son yıllarda eriştiği düzeyden duyduğu memnuniyeti dile getiren Göktaş, Bahreyn vatandaşlarının son iki yıldır seyahat için en çok Türkiye'yi tercih etmelerinin önemli bir gelişme olduğunun altını çizdi.

Bakan Göktaş, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife'nin önderliğinde ve hükümetin vizyonuyla, Bahreyn'in ilham verici bir örnek olmaya devam ettiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Bahreyn'in ilerlemesinin en dikkat çekici noktası ise Vizyon 2030 stratejisidir. Bu kapsamlı kalkınma planı, adalet, rekabet ve sürdürülebilirlik değerlerini merkezine alarak Bahreyn halkı için daha parlak bir gelecek hedeflemektedir. Türkiye olarak, bu vizyon doğrultusunda özellikle kadınların güçlendirilmesi ve aile refahı gibi Bakanlığımızın öncelikli çalışma alanlarıyla örtüşen konularda atılan adımları ilgiyle takip ediyoruz.

Tarihi ve kültürel bağlarımız ve değerlerimiz, beşeri ilişkilerimizin ve ortak vizyonumuzun temelini oluşturuyor. Benzer şekilde, Bahreyn'in aileyi güçlendirme konusundaki vurgusu hassasiyetlerimizi derinden yansıtıyor. Aile, her toplumun temel taşı olarak güçlü, merhametli ve dayanıklı topluluklar inşa etmede hayati bir rol oynuyor."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak iki ülkenin önceliklerinin birbiriyle örtüştüğünü görmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Göktaş, bu ortak önceliklerin Türkiye ve Bahreyn arasındaki güçlü bağları daha da güçlendireceğine inandığını kaydetti.

Göktaş, "Bu özel günün, kardeşliğimizi, dostluğumuzu, ortaklığımızı güçlendirmesini ve herkes için barış, refah ve ortak ilerlemeye dayalı bir gelecek inşa etme taahhüdümüzü pekiştirmesini diliyorum. Dost ve kardeş Bahreyn Krallığı'nı bu mutlu gün dolayısıyla tekrar tebrik ediyorum. Ülkenizin refahı ve başarısı daim olsun." temennisinde bulundu.

Programda, Bahreyn'in tanıtım videosu gösterildi. Göktaş, Bahreyn Büyükelçisi Bessam Ahmed Ali Marzuk ve Türkiye–Bahreyn Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Kurtcan Çelebi, günün anısına pasta kesti.

Daha sonra Bakan Göktaş ile Büyükelçi Marzuk birbirlerine hediye takdim etti.