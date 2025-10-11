Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, 'Aile Festivali'ni ziyaret etti Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile Yılı'nda ülke genelinde 81 ilde 12 bine yakın etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Ailemiz, geleceğimiz diyoruz, çünkü dünümüz, bugünümüz, yarınımız hep ailelerimizle. Aileden güç alan bir milletiz aynı zamanda." dedi.

Bakan Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) destekleriyle Yedikule Hisarı'nda gerçekleştirilen "Aile Festivali" alanını ziyaret etti. Alandaki stantları gezen Göktaş, çocuklarla fotoğraf çektirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı standı önünde basın mensuplarına açıklama yapan Göktaş, burada olduğu için mutluluk duyduğunu, 7'den 70'e yaklaşık 40 bin ailenin giriş çıkış yaptığı güzel bir etkinlik alanının oluştuğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle bu yılı "Aile Yılı" olarak ilan ettiklerini anımsatan Göktaş, "Aile Yılı'nda ailelerimize farkındalık oluşturacak Türkiye genelinde 81 ilimizde 12 bine yakın etkinlik düzenledik. Ailemiz, geleceğimiz diyoruz, çünkü dünümüz, bugünümüz, yarınımız hep ailelerimizle. Aileden güç alan bir milletiz aynı zamanda." diye konuştu.

"Evlenecek genç çiftlerimize sıfır faiz oranlı kredi desteği sağladık"

Bakan Göktaş, çocukların, gençlerin ve ailelerin 3 gün boyunca güzel zaman geçireceği bir ortamın oluşturulduğunu ifade ederek, Aile Festivali'nin başarılı geçtiğini, bakanlık ve kurumların stantlar kurduğunu, söyleyişiler yapıldığını, ailelerin keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.

Göktaş, ziyaret ettiği bakanlık çadırında söyleyişi için gelen ailelerle de selamlaşarak, şunları kaydetti:

"Ekonomik olarak ailelere destek olarak yeni projeler başlattık. Yeni doğum yardımını hayata geçirdik. Evlenecek genç çiftlerimize sıfır faiz oranlı kredi desteği sağladık Aile ve Gençlik Fonu'yla Türkiye genelinde. Bu etkinlik, ailelere farkındalık çalışması noktasında Aile Festivali'nde çocukların aileleriyle zaman geçirebileceği çok güzel bir ortam olmuş. Hem söyleşilerle hem değerli konuşmacılarımızla sohbetleriyle farkındalık oluşturacağı etkinlikleriyle gerçekten çok güzel, çok değerli bir etkinlik."

Festival alanını gezen Bakan Göktaş'a, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de eşlik etti.