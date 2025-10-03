Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Afyonkarahisar'da konuştu Açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadın girişimcilere ve kooperatiflere "Proje Hazırlama Eğitimi" vererek onların kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağladıklarını bildirdi.

Göktaş, Afyonkarahisar'da bir termal otelde düzenlenen "Yükselen Kadınlar: Kendi İşim, Benim İzim" Halkbank eğitimi programında, bugün hep birlikte yeni yolculuğa başladıklarını söyledi.

Kendi işini kurarak bir iz bırakmak isteyen kadınlar için pusula olacak çalışma başlattıklarını anlatan Göktaş, "7 bölgede yapacağımız bu girişimi Afyonkarahisar'da başlatmamızın üç sebebi var. İlki, milli mücadeledeki tarihi rolü. İkincisi, Anadolu'nun kalbindeki stratejik konumu. Üçüncüsü ise güçlü ekonomik potansiyelidir. Bu üç neden bize, kadın girişimcileri desteklememizde şunları hatırlatıyor; azim ve cesaretle zorlukların üstesinden gelmek, fırsatları değerlendirmek ve üreterek değer katmak." diye konuştu.

"Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiştiriyor"

Bakan Göktaş, bu anlamda Afyonkarahisar'ın böylesi önemli bir başlangıca ev sahipliği yapmasının son derece anlamlı olduğunu dile getirdi.

Bugün bu unsurları bir araya getiren kadınlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Birbirinden değerli konuşmacılar, bilgileri ve tecrübeleriyle sizlere rehberlik edecek. Ben hem konuşmacılarımıza hem eğitimcilerimize hem de kıymetli destekleriyle bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a teşekkürlerimi sunuyorum. Şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki kadın girişimciliği, çağımızın yükselen bir değeridir. Kadınlar yenilikçi fikirleriyle iş dünyasının çehresini değiştiriyor.

Her geçen gün daha fazla kadın kendi işini kurarak ekonomiye ve topluma yeni dinamizm katıyor. Özgün projeleri ve yaratıcı çözümleri sadece bulundukları bölgelerde değil, uluslararası platformlarda dahi başarıyı ön plana çıkarıyor. Birazdan 'İlham Veren Kadınlar' panelimiz ile bizlere tecrübelerini aktaracak Ebru Baybara Demir, Filiz Toker ve Aynur Kocaman bu isimlerden sadece birkaçı. Biz istiyoruz ki tıpkı onlar gibi her kadın kendi yeteneklerini harekete geçirsin, kararlılıkla yol alsın, emeğiyle değer katsın. Sadece kendisi için değil, ailesi ve çevresi için de geride silinmez bir iz bıraksın."

"Temiz teknoloji, kadın girişimcilere destek verdiğimiz alanlardan biridir"

Göktaş, fakat TÜİK verilerine bakıldığında 2025'in ikinci çeyreğinde işveren ve kendi hesabına çalışanlar içindeki kadın oranının sadece yüzde 18,1 olduğunu gördüklerini bildirdi.

Bu oranın kendilerine kadın girişimciliğini artırmanın ve mevcut girişimcileri desteklemenin ne kadar gerekli olduğunu gösterdiğine değinen Göktaş, "Bakanlık olarak kadınların girişimcilik yolculuğunda önlerini açmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Onları bilgiyle, finansal imkanlarla ve mentörlük destekleriyle güçlendiriyoruz. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı da bu kararlılığımızın en somut ifadesidir." dedi.

Göktaş, 8 Mart'ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile oluşturdukları Koordinasyon Kurullarıyla bu süreci yerelde daha kapsayıcı biçimde yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Kamu, sivil toplum ve özel sektörle kurduğumuz işbirlikleriyle kadın girişimciliğini ülkenin dört bir yanında daha görünür ve güçlü kılıyoruz. Eğitim, mentörlük ve finansal destek programlarıyla her gün daha fazla kadının hayatına dokunuyoruz. Temiz teknoloji, kadın girişimcilere destek verdiğimiz alanlardan biridir. Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik programı kapsamında kadın girişimcileri 4 farklı kategoride bakanlık özel ödülleriyle destekleyerek iş fikirlerini ileriye taşıdık.

Bunun yanı sıra kadın kooperatiflerini üretimden pazarlamaya kadar her aşamada destekleyerek daha güçlü ve sürdürülebilir yapılar haline getiriyoruz. Bu süreçte 1319 yeni kadın kooperatifinin kurulmasına destek olduk. Kadın girişimcilere ve kooperatiflere 'Proje Hazırlama Eğitimi' vererek kırsal kalkınma desteklerinden daha etkin yararlanmalarını sağladık. Bu kapsamda bugüne kadar 1046 kadına ulaştık. Hepsiburada ile kurduğumuz işbirliğiyle 4 bin 832 kadın girişimciye e-ticaret yoluyla satış yapmalarını sağladık."

"Hobin İşin Olsun" projesiyle kadınlara hobilerini e-ticaret aracılığıyla kazanca dönüştürme imkanı sunduklarını aktaran Göktaş, enerji sektöründe kadın istihdamını artırmak ve temsiliyetini güçlendirmek için Reges Elektrik işbirliğiyle "Kadınlar için Enerji Okulu"nu hayata geçirdiklerini söyledi.

Bakan Göktaş, "kadingirisimci.gov.tr" web sitesiyle kadın girişimciliğini desteklemek için tüm kurumların çalışmalarını tek platformda bir araya getirdiklerine değinerek, finansal okuryazarlık eğitimleriyle 1 milyondan fazla kadının ekonomik hayatlarında daha sağlam ve kalıcı adımlar atmalarına destek olduklarını dile getirdi.

Bugün başlattıkları programın kadın girişimcilerin hayallerini gerçeğe dönüştürmelerini ve Türkiye'nin yarınlarına daha güçlü iz bırakmalarını sağlayacağını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Katılımcılar girişimcilik yolculuklarında markalaşma, finansal kaynağa erişim ve ekip yönetimi gibi temel alanlarda eğitim alarak işlerini daha sağlam temellere oturtma fırsatı bulacak. Eğitim programlarıyla sadece teorik bilgi edinmekle kalmayacak, alanında uzman eğitmenler, ilham veren rol modeller ve deneyimli girişimcilerle buluşarak yolculuklarını daha donanımlı şekilde sürdürecek. Bu eğitimler, kadınların yerel düzeyde iş kurmalarını kolaylaştırarak başarı hikayelerini ulusaldan uluslararası düzeye taşınmasına güçlü zemin sağlayacak.

2025 Aile Yılı'nda kadın girişimcilerimizin gücünü büyüterek Türkiye'nin geleceğine yön vermelerini hedefliyoruz. Bugün kadınlarıyla yükselen bir Türkiye varsa, bu her şeyden önce Cumhurbaşkanı'nın vizyoner liderliğinin güçlü tezahürüdür. Bu doğrultuda kadınların her alanda güçlendirilmesi için tarihi nitelikte politikalar hayata geçirdik. Özellikle girişimcilik alanında ortaya konan irade ve destek, bugün başlattığımız bu programın da en önemli dayanağıdır. Bugünkü buluşmamız da kadın girişimciliğini güçlendirmeye yönelik kapsamlı bir dönüşüm hareketinin önemli kilometre taşı olacak. Şunu unutmamak gerekir ki küçük bir işletmenin yereldeki başarısı büyük dalgalar halinde ülke geneline yayılır."

"Sizlerin başarısı, binlerce kadına ilham olacak"

Göktaş, Anadolu'nun dört bir yanında kadınların emeğiyle üretilen değerlerin Türkiye'nin kalkınma hedeflerine katkı sunduğunu kaydetti.

Bir kadın kooperatifinin ürünü ya da bir girişimcinin kurduğu atölyenin hem bulunduğu yörenin refahını artırdığını hem de ülkenin büyümesini güçlendirdiğini anlatan Göktaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sevgili kadın girişimcilerimiz, sizler, emeğiniz ve cesaretinizle sadece kendi geleceğinizi değil, Türkiye'nin geleceğini de inşa ediyorsunuz. Sizler ürettikçe ülkemiz büyüyor. Sizler güçlendikçe toplumumuz da güçleniyor. Bugün burada başlattığımız yolculuk, yarının Türkiye'sini şekillendirecek büyük dönüşümün ilk adımıdır. Her biriniz kendi işinizle, emeğinizle, kendi izinizle bu topraklarda yeni hikayenin yazarı olacaksınız. Sizlerin başarısı, binlerce kadına ilham olacak. Sizlerin öyküsü, gençlere yeni yollar açacak. Bu yolda asla yalnız değilsiniz. Bizler sizin yanınızdayız. Size destek vermeye, imkanlar sağlamaya devam edeceğiz."

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan da bugün ilk adımını attıkları Yükselen Kadınlar Buluşmaları'yla çeşitli illerde düzenlenecek eğitim ve panellerde kadınlara ilham olacak paylaşımlar sunulacağını, yeni imkanlarla kadınların buluşacağını kaydetti.

Halkbank olarak böylesine önemli projenin destekçisi olmaktan büyük gurur duyduklarını belirten Arslan, "Emine Erdoğan'ın öncülüğünde şekillenen 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Toplum' vizyonundan yola çıkarak Halkbank olarak 2021 yılından bu yana sürdürdüğümüz 'Üreten Kadınlar Buluşmaları' ve 'Üreten Kadınlar Yarışması' ile girişimci kadınlarımızın görünürlüğünü artırmakta ve başarılarını ödüllendirmekteyiz." diye konuştu.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da Valilik himayesinde kurulan 20 Kadın Kültür Evi ve 19 Kadın Kooperatifi, 2 dernek, 2 Kadın Kültür Market ve 32 online mağazadan oluşan bu büyük ağın yalnızca üretim yapısı değil, kadınların sosyalleştiği, eğitim aldığı, girişimcilik ruhunu yeşerttiği, geleceğe güvenle baktığı bir ekosistem olduğunu söyledi.