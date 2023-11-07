Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Gaziantep'teki Aile Akademisi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni İnceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'te bulunan Aile Akademisi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, toplumun en temel yapı taşı olan aile kurumunu daha sağlam temeller üzerine inşa etmek amacıyla hizmete hazır hale getirilen Gaziantep Aile Akademisi'ni ve Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan Gaziantep Engelsiz Yaşam Merkezi'ni yerinde gördü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep'teki programları çerçevesinde Gaziantep Modeli'nin en iyi örnekleri arasında yerini alan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ve birçok kamu ile özel kuruluşun iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep Aile Akademisi'ni inceledi. Koruyucu, önleyici tedbirlerin alınacağı ve paydaş kurumların yetkin personellerince belirlenen müfredat çerçevesinde faaliyet göstereceği akademi ziyaretinde Bakan Göktaş'a Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de eşlik etti.

İncelemede Başkan Fatma Şahin, Gaziantep Modeli ile hayat bulan akademinin faaliyete geçmesiyle kente kazandıracağı avantajlar başta olmak üzere paydaş kurumların hangi konularda ve ne gibi alanlarda akademiye destek vereceğine ilişkin Bakan Göktaş'a bilgi verdi.

Bakan Göktaş, kentteki ziyaretine 13 bin 800 metrekare kapalı, 18 bin 640 metrekare de açık alanda hizmet veren ve kapasitesiyle Türkiye'de bir ilk niteliği taşıyan Engelsiz Yaşam Merkezi'nde devam etti. Burada danışanlar ve aileleriyle bir araya gelen Bakan Göktaş, incelemeleri sonrasında merkezin uyguladığı tedavi yöntemleri ile eğitimlerin örnek alınması gereken bir nitelik taşıdığını söyledi.

Daha sonra Bakan Göktaş, danışanların mini konserini dinleyerek, onlarla sohbet etti. - GAZİANTEP