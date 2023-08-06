Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Emirdağ'da Gurbetçi Festivali'ne katıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve 16. Gurbetçi Festivali'ne katılmak üzere memleketi Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine geldi. Programında Bakan Göktaş'ı gören akrabası kendisine sarılarak, 'Heyecanlandım. Helal olsun valla. Allah bu günleri de gösterdi bana diye gözyaşı döktü.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Emirdağ ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Gurbetçi Festivali'ne katılmak ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Göktaş'a Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti milletvekilleri de eşlik etti. Bakan Göktaş ilk olarak Tez köyüne ziyarette bulundu. Vatandaşlar ile bir araya gelen Bakan Göktaş, köyündeki akrabaları ve yakınları ile bir araya geldi. Tez köyünde vatandaşlara seslenen Bakan Göktaş, akrabaları tarafından verilen hediyeleri kabul etti.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Tez köyü ziyareti sonrası Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici'yi makamında ziyaret eden Bakan Göktaş, daha sonra AK Parti İlçe Başkanlığı'na geçti. Burada partililerle bir araya gelen Bakan Göktaş, dedesi (annesinin babası) Hasan Malak'ın amcaoğlu Baki Malak ile karşılaştı. Mahinur Özdemir Göktaş'ın bakan olduğunu öğrenince duygusal anlar yaşayan Baki Malak, gözyaşlarına hakim olamadı. Bakan Özdemir Göktaş ise Baki Malak'a akrabalarının durumunu sordu. Baki Malak, yeğeni Bakan Göktaş'a sarılarak hasret giderdikten sonra 'Heyecanlandım. Helal olsun valla, Allah razı olsun. Allah bu günleri de gösterdi bana dedi.

HUZUREVİ İÇİN PROTOKOL İMZALADI

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti Emirdağ İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nı ziyaretinin ardından da Emirdağ Belediyesi'nde Başkan Serkan Koyuncu'yu makamında ziyaret etti. İlçede yapılması planlanan huzurevi projesi için Başkan Serkan Koyuncu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Gedikkaya'nın katıldığı törenle protokol imzalayan Bakan Göktaş, mevcut huzurevine de ziyarette bulundu. (DHA)