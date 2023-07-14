AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Düzce'de Sel Felaketinin Ardından İncelemelerde Bulundu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen günlerde sel felaketi yaşanan Düzce'ye geldi. Göktaş, Düzce'de toplam 100 personel ve 11 araçla çalışmaların sürdüğünü belirterek, En kısa sürede hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayıp mağduriyetlerin giderilmesi için gerekeni yapacağız dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzce'de selin vurduğu bölgelerde incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. İlk olarak Düzce Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Göktaş, sel sonrası yaraların sarılması için yapılacak çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Sadece Yığılca ilçesinde metrekareye 261 kilogram yağmur düştüğünü belirten Bakan Göktaş, Bu tarihinde hiç olmayan kadar yağış düşmüş demektir. Öncelikle afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. En kısa sürede hasar tespit çalışmalarımızı tamamlayıp mağduriyetlerin giderilmesi için gerekeni yapacağız. Afet bölgelerini inceleyip ihtiyaçların giderilmesi için gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Yaşanan felaketin ardından bölgede su basması, elektrik kesintisi, içme suyu kesintisi, yolların kapanması, güvenli tahliye ihtiyacı gibi birçok aksaklığa neden oldu. Sel sonrası 13 mahalle ve 23 köyde 400'ün üzerinde hanemiz afetten etkilendi? dedi.

Sel sonrası kapanan köy yollarının tamamının açıldığını ifade eden Bakan Göktaş, açıklamalarına şöyle devam etti Yaraların sarılması amacıyla 418 araç ve iş makinesi 1356 personel bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Sel sonrası kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkanları ile vatandaşımızın yanında oldu. AFAD koordinasyonunda yürütülen ve ilgili tüm kurum ve kuruluşların destek verdiği müdahale çalışması ile afetin etkilerini kontrol altına aldık. Vatandaşlardan gelen ihbarlar ve sahadaki görevlerimizin tespitleri neticesinde ekiplerimiz gerekli müdahalelerini yaptı. Hali hazırda bu tespitlerimiz devam ediyor. Bir taraftan da afetten zarar gören hanelerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. 170 hanede zarar oluşmuştur ve 8,5 milyonluk hasar tespit edildi. Acil ihtiyaçların karşılanması, ihtiyaçların giderilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na geçtiğimiz gün 2 milyon TL kaynak aktarımı yaptık. Hasar tespiti yapıldıktan sonra ek kaynak aktaracağız.

'DÜZCE'DE 100 PERSONEL 11 ARAÇLA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR'

Düzce'de sel sonrası hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Göktaş, Düzce'de yaşanan sel sonrası köy muhtarları ve yetkililer sayesinde sosyal ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştık. Bakanlığımız görev alanlarından birisi olan ayni bağış depo yönetimi ve dağıtım grubu sel bölgesinde faaliyetlerine başladı. Afetlerin ilk anından itibaren ASYAD ve SYDV ekipleri temel ihtiyaçları ulaştırdı. Hali hazırda Düzce'de toplamda 100 personel 11 araçla çalışıyoruz. Saha koordinasyon ekibimiz, lojistik ekibimiz ve psikososyal ekibimiz sahada çalışıyor. İhtiyaç duyulduğu zaman ekiplerimiz hızla vatandaşlara ulaşıyor. Sel ile birlikte diğer illerde olduğu gibi Düzce'de de psikososyal ekiplerimiz çalışmalarına başladı. diye konuştu. (DHA)