Üye Girişi
Haberler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı DUY Uygulamasını Tanıttı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı oluşturulduğunu açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve zararlı içeriklerden korumak amacıyla Çocuk İçin Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattı oluşturulduğunu açıkladı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yazılı açıklama ile çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Göktaş, "Çocuklarımızın geleceği bizim için çok önemli. Bu kapsamda çocuklarımızın sağlıklı gelişimini desteklemek ve onları zararlı içeriklerden korumak amacıyla DUY web sitesi ve ihbar hattını hayata geçirdik. Bu platform üzerinden çocuklara, ailelere ve tüm topluma yönelik kapsamlı bir bilgilendirme ve farkındalık çalışması yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

'PEK ÇOK REHBER VE İÇERİK SUNULUYOR'

DUY üzerinden çocuklara ve ailelere yönelik pek çok rehber ve içerik sunulduğunu kaydeden Bakan Göktaş, "Çocuklara yönelik kitap ve oyuncak seçiminde ailelere öneriler, çocuklarda mahremiyet bilinci, koruyucu ailelik gibi konularda hazırladığımız rehberlerimizle ebeveynlerimizi destekliyoruz. Ayrıca, siber zorbalık, çevrim içi ve çevrim dışı oyun oynama, dijital bağımlılık gibi güncel konularda hazırladığımız sosyal medya içerikleriyle ailelerimize yol gösteriyoruz. Bununla birlikte çocukların, yazılı, görsel ve dijital yayınların zararlarından ve diğer risklerden korunması amacıyla zararlı içeriklere karşı mücadele ediyoruz" dedi.

'ZARARLI İÇERİKLER BİLDİRİLEBİLİR'

Dijital dünyanın getirdiği risklere karşı çocukları korumak için duyarlı olunması gerektiğini belirten Bakan Göktaş, "Bu nedenle vatandaşlarımızın çocuklar için zararlı olduğunu düşündükleri içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için DUY ihbar platformunu oluşturduk. Bakanlığımız web sitesindeki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü sayfasından ulaşılabilen bu platform üzerinden WhatsApp ve Bip'e bağlanılarak yapılan ihbarları 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriyoruz. Vatandaşlarımız ayrıca WhatsApp ve Bip ihbar hattımız 0 (530) 918 11 17 iletişim numarasından da muzır içeriklere müdahale ihbarı yapabiliyor. Bu şekilde bildirilen tüm içerikler titizlikle incelenerek gerekli mercilere iletiliyor" açıklamasında bulundu.

Göktaş, DUY projesi ile çocukların daha güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümelerini hedeflediklerini, çocukların korunması ve geleceği için herkesi üzerlerine düşen görevi yapmaya davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş Çocuk Teknoloji Sağlık Güncel Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı

İsrail'de büyük isyan! Aşırı sağcı protestocular askeri üssü bastı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title