Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Doğum oranlarının düşmesiyle ilgili önlemler alıyoruz

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum oranlarının düşmesine ilişkin, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz" dedi.

Göktaş, AK Parti'nin Kızılcahamam'da düzenlenen istişare ve değerlendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Göktaş, TÜİK verilerine göre doğum oranlarının düşmesine ilişkin bir soru üzerine, bu durumun sadece Türkiye'ye özgü olmadığını, birçok ülkenin bu sorunla mücadele ettiğini söyledi. Göktaş, "Dünyadaki örnekleri inceliyor, gerekli önlemleri almaya çalışıyoruz. 15 Mayıs'ta kamuoyuna açıkladığımız Aile Eylem Planı'mızda da doğum oranlarına yönelik önemli bir bölüm ayırdık" dedi. Göktaş doğurganlık oranının en düşük olduğu 3 ilde pilot çalışma başlatacaklarını ifade etti.

Dünyada uluslararası birçok şirkette kadınların önemli konumlarda karar alma mekanizmalarının içinde yer aldığını kaydeden Göktaş, "Tüm bu örnekleri inceliyoruz. Ülke kalkınmasına da katkı sağlayacak yeni modeller için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hayata geçireceğimiz yeni modellerle, esnek ve uzaktan çalışma modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkmasını hedefliyoruz" dedi.