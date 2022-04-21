ZONGULDAK - Bakan Yanık, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti
AA - Ersen Berk Çelik - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı il protokolünün karşılaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın şeref defterini imzalaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın, Zonguldak Valisi Tutulmaz'ı ziyaret etmesi ZONGULDAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı il protokolünün karşılaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın şeref defterini imzalaması
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın, Zonguldak Valisi Tutulmaz'ı ziyaret etmesi ZONGULDAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.
AA / Ersen Berk Çelik - Güncel