ZONGULDAK - Bakan Yanık, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı il protokolünün karşılaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın şeref defterini imzalaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın, Zonguldak Valisi Tutulmaz'ı ziyaret etmesi ZONGULDAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.