ZONGULDAK - Bakan Yanık, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti - Haberler

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ZONGULDAK - Bakan Yanık, Vali Tutulmaz'ı ziyaret etti

AA - Ersen Berk Çelik - Güncel
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı il protokolünün karşılaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın şeref defterini imzalaması Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın, Zonguldak Valisi Tutulmaz'ı ziyaret etmesi ZONGULDAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı il protokolünün karşılaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın şeref defterini imzalaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ın, Zonguldak Valisi Tutulmaz'ı ziyaret etmesi ZONGULDAK - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz'ı ziyaret etti.

AA / Ersen Berk Çelik - Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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