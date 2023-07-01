Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da Depremzedelerle Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da konteyner kentteki depremzedelerle görüştü. Göktaş, depo ve konaklama merkezini inceledi, çocuklarla zaman geçirdi ve afetzedelerin taleplerini dinledi.