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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da Depremzedelerle Görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da Depremzedelerle Görüştü

Güncel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da konteyner kentteki depremzedelerle görüştü. Göktaş, depo ve konaklama merkezini inceledi, çocuklarla zaman geçirdi ve afetzedelerin taleplerini dinledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da konteyner kentteki depremzedelerle görüştü.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Göktaş, Bakanlığa ait Sümerevler Mahallesi'ndeki Ayni Bağış Kabul Deposu'nu inceledi. Buradaki çalışanlarla görüşen Göktaş, yetkililerden de depoyla ilgili bilgi aldı.

Daha sonra Petrol Mahallesi'ndeki K-17 Geçici Konaklama Merkezi'ne geçen Göktaş, Psikososyal Destek Çocuk Alanı'nı inceledi, çocuklarla zaman geçirdi.

Göktaş, merkezde yaşayan afetzedelerle de sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaynak: AA / Fırat Özdemir - Güncel

Mahinur Özdemir Göktaş Kahramanmaraş Adıyaman Güncel Haberler

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