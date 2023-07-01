Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da deprem bölgesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, deprem çalışmaları hakkında bilgi aldı ve AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaştı.
Kente gelen Bakan Göktaş'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol ile protokol üyeleri karşıladı. Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Göktaş, deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Göktaş, daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililer ile bayramlaştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel