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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

Güncel Haberler

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da deprem bölgesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, deprem çalışmaları hakkında bilgi aldı ve AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaştı.

-AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, deprem bölgesi Adıyaman'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Kente gelen Bakan Göktaş'ı, havalimanında Adıyaman Valisi Osman Varol ile protokol üyeleri karşıladı. Adıyaman Valiliği'nde düzenlenen Afet Koordinasyon Toplantısı'na katılan Göktaş, deprem çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Göktaş, daha sonra AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret edip, partililer ile bayramlaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş AK Parti Adıyaman Güncel Haberler

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