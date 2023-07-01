Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Adıyaman'da deprem bölgesinde ziyaretlerde bulundu

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Adıyaman'da deprem bölgesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu. Bakan Göktaş, deprem çalışmaları hakkında bilgi aldı ve AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek bayramlaştı.