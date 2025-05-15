Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin Güçlenmesi Türkiye'nin Geleceği İçin Önemli

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün: Ailenin Güçlenmesi Türkiye'nin Geleceği İçin Önemli
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, 2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edildiğini belirterek, ailenin güçlenmesinin Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. Çanakkale'de gerçekleştirdiği programda ailelere yönelik sosyal politikaların önemine dikkat çekti.

1) BAKAN YARDIMCISI YENİGÜN: AİLENİN GÜÇLENMESİNİ, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİN GÜÇLENMESİ OLARAK GÖRÜYORUZ

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Biz ailenin güçlenmesini Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir dizi program katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yardımcısı Yenigün, ilk olarak Çanakkale Valiliği'nin ziyaret etti. Vali Ömer Toraman ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Yenigün, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Buradaki programın ardından Eski Kordon'a geçen Yenigün, 15-21 Mayıs Aile Haftası kutlamaları kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, burada yaptığı açıklamada, "2025 yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz ailenin güçlenmesini Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz. Biliyorsunuz aileler küresel tehditler altında. Biz de inşallah hem değerlerimiz açısından hem de ailelerimizi güçlendirmek için sosyal politikalarımız açısından 2025 yılında çeşitli çalışmalarımızı hayata geçirdik. Biliyorsunuz nüfus oranlarımız da gittikçe düşüşte. Aileleri güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek olarak düşünüyoruz. Bu Aile Haftası'nda da valilerimizin de destekleriyle birçok çalışmalar yapacağız. Ailelerimizin değerleriyle, maneviyatıyla ve destekleriyle inşallah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yanlarındayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu Aile Yılı'nda da birçok hizmetleri de devreye soktuk. Bu haftayı da hem bu hizmetlerin anlatımı hem de güzel çalışmalarla kutlayacağız" dedi.

Program, kortej yürüyüşünün ardından Truva Atı önünde çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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