Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Mersin'de ziyaretlerde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, Mersin'de çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Tarıkdaroğlu, kentteki programları kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret etti. İl Müdürü Naci Yılmaz ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Tarıkdaroğlu, hizmet binasını gezdi.

Zafer Tarıkdaroğlu, kurum personeliyle basına kapalı toplantı da gerçekleştirdi. Görüşmede, müdürlük bünyesindeki faaliyetlere ilişkin değerlendirmeler yapıldı, fikir alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Nihat Sözmen Engelli Bakım Merkezi'ne geçen Tarıkdaroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı, burada tedavi görenlerle sohbet etti, gençlerle langırt oynadı.

Yapımı tamamlanan çocuk evleri sitesinde inceleme

Tarıkdaroğlu, Toroslar ilçesi Güneykent Mahallesi'nde açılışı için hazırlıkları süren yeni çocuk evleri sitesinde de incelemelerde bulundu. Yapımı tamamlanan alanı gezen Tarıkdaroğlu, çalışmalara ilişkin brifing aldı.

Ardından geçtiği Otizm Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini inceleyen Tarıkdaroğlu, tedavi gören otizmli çocuklarla sohbet etti.