Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Duran'dan huzurevi sakinlerine bayram ziyareti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ramazan Bayramı'nda Sakarya Melek Nişancı Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Ramazan Bayramı'nda Sakarya Melek Nişancı Huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Hendek ilçesindeki huzurevine gelen Duran, yaşlıların bayramını kutladı, çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Huzurevi sakinleriyle bocce de oynayan Bakan Yardımcısı Duran'a, burada kalan şair Şakir Alimoğlu eserini takdim etti.

Duran'a ziyaretlerinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Esra Ceceli ile Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı Ayşegül Yıldırım Kara eşlik etti.

Duran, daha sonra Alo 183 Acil Çağrı Merkezi'ndeki çalışanlarla bir araya geldi.