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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, engelli bireylerin eserlerini inceledi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, engelli bireylerin eserlerini inceledi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Aile Yılı" kapsamında engelli birey ve çocukların el emeğiyle hazırladığı sanat eserlerini inceledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, "Aile Yılı" kapsamında engelli birey ve çocukların el emeğiyle hazırladığı sanat eserlerini inceledi.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde düzenlenen Kuzeydoğu Anadolu Kariyer Fuarı'ndaki (KUDAKAF 25) Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün standını ziyaret etti.

"Aile Yılı" kapsamında engelli birey ve çocukların hazırladığı sanat eserlerini inceleyen Tarıkdaroğlu, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Tarıkdaroğlu, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan ettiğini anımsatarak, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilan edilen Aile Yılı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve toplumsal yapının daha sağlam temellere oturtulması adına büyük önem taşımaktadır. KUDAKAF 25 gibi gençlere ve topluma hitap eden fuarlarda bu temanın güçlü bir şekilde işlenmesi, hem kariyer bilincini hem de sosyal sorumluluğu desteklemektedir. Kariyer sadece bireysel bir hedef değil, aynı zamanda topluma hizmet etmenin bir yoludur. Bu anlayışla çalışan tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Ziyaret kapsamında fuara gelen gençlerle bir süre sohbet edip kariyer hedefleri doğrultusunda bilgi alan Tarıkdaroğlu, gençlere çalışma ve akademik hayatlarında başarı diledi.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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