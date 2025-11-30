Haberler

"Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu" 2 Aralık'ta Ankara'da düzenlenecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, aile ve nüfus alanında küresel ölçekte yaşanan değişimlerin ele alınacağı "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru Uluslararası Sempozyumu" 2 Aralık'ta Ankara'da yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de düşen doğurganlık hızına dikkati çekerek bunu "varoluşsal bir tehdit" olarak nitelendirmesinin ardından, demografik değişime yönelik çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda, 2024 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuldu.

Kurul çatısı altında oluşturulan mevzuat doğrultusunda, çalışma hayatı, sağlık, eğitim, ekonomik teşvikler ile iletişim ve farkındalık alanlarındaki çalışma grupları faaliyetlerini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesiyle, aile ve evlilik kurumunun güçlendirilmesine yönelik çok sayıda uygulama hayata geçirildi.

Bu çerçevede, evlilik kredisinin 81 ile yaygınlaştırılması, doğum yardımlarının genişletilmesi, yarı zamanlı çalışma imkanlarının artırılması, üç ve üzeri çocuğa sahip ailelere sosyal konut desteği sağlanması ile kreş ve bakımevlerinin yaygınlaştırılması gibi düzenlemeler yürürlüğe girdi.

Sempozyumda iki panel olacak

Aile Yılı uygulamaları kapsamında 2026-2035 döneminin "Aile ve Nüfus On Yılı" olarak ilan edilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirliğinin önemini daha da artırdı.

Bu çerçevede düzenlenecek "Aile ve Nüfus On Yılına Doğru" sempozyumunda, "Ailenin Güçlendirilmesine Yönelik Politikalar" ile "Ulusal ve Uluslararası Nüfus Politikaları" başlıklı iki panel yapılacak.

Programda, aile ve nüfus yapısındaki değişimlerin ele alınması, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve "Aile ve Nüfus On Yılı" hazırlıklarına katkı sağlanması amaçlanıyor.

Sempozyumunun kapanış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yapacak.

Dünya genelinde evlilik oranlarındaki düşüş, doğurganlık hızının azalması ve yaşlı nüfus artışının ele alınacağı sempozyuma, Türkiye'nin yanı sıra çeşitli ülkelerden uzmanlar ve akademisyenler katılacak.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
