Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği'nin "fondan aktarım" işlemlerine düzenleme

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Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği'nde "fondan aktarım" işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği'nde "fondan aktarım" işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

"Aile ve Gençlik Fonu Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, tüm projeler açısından fondan aktarılmış ancak ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca herhangi bir sebepten dolayı yararlanıcılara aktarılmamış tutarlar, fondan aktarım yapılan aydan sonraki ayın en geç 10'uncu iş günü içinde ilgili kurum ve kuruluşlarca bütçeye gider kaydıyla fona aktarılacak.

Öte yandan, Aile ve Gençlik Fonu yönetim kurulu, bu yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak amacıyla, her türlü tedbiri almaya, ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye, fona ve fondan yararlanmak isteyenlere ilişkin özel durumları inceleyip ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde sonuçlandırmaya yetkili hale getirildi.

Kaynak: AA / Zeynep Duyar - Güncel
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