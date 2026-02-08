Aile ve Gençlik Fonu ile 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Aile ve Gençlik Fonu' kapsamında bugüne kadar 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi yaptıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 Aile Yılı'nda 'Aile ve Gençlik Fonu'nu 81 ilde yaygınlaştırdıklarını vurgulayarak, şu ana kadar fondan yararlanan 5 bin 926 çiftin, 5 bin 992 çocuğunun dünyaya geldiğini belirtti. Bakan Göktaş, fon kapsamında bugüne kadar 9 milyar 386 milyon lira kredi ödemesi yaptıklarını belirterek, "Faizsiz sunduğumuz kredi miktarını yükselterek, 25 yaşına kadar olan gençlerimiz için 250 bin lira, 26 ila 29 yaş arasındaki gençlerimiz için 200 bin lira olarak belirledik. 48 ay içinde çocuk sahibi olan gençlerimize ise her çocuk için 12 ay erteleme imkanı sunduk. Bu gençlerde anne olma yaşı ortalaması 23, baba olma yaşı ortalama 26. Bu veri Aile ve Gençlik Fonu'nun işlevselliği açısından da son derece umut verici" dedi.

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 197 bin 541 başvuru yapıldığını ifade ederek, "Proje çerçevesinde 75 bin 972 çift kredi almaya hak kazandı. Öte yandan 147 bin 126 kişi eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlandı" ifadelerini kullandı.

Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular 'https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr' üzerinden e-Devlet aracılığıyla alınıyor.