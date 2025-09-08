Haberler

Aile ve Gençlik Fonu Kredi Tutarı Artırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında kredi tutarını artırarak, 18-25 yaş aralığındaki çiftlere 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlere ise 200 bin lira kredi vereceğini açıkladı. Başvurular ekim ayı itibarıyla başlayacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağını, her iki eşin de 18-25 yaş aralığında olması durumunda kredi miktarının 250 bin liraya yükseltileceğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Aile Yılı'nda gençlerin desteklenmesine, ailelerin güçlendirilmesine devam edildiği belirtildi.

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Ocak 2026 itibarıyla kredi tutarının artırılacağı kaydedilen paylaşımda, "Her iki eş de 18-25 yaş aralığındaysa kredi miktarını 250 bin liraya, 26-29 yaş aralığındaysa 200 bin liraya yükseltiyoruz. Başvuruları ekim ayı itibarıyla almaya başlıyoruz. Ailelerimizin gücü, geleceğimizin teminatı." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın paylaşımında yer alan görselde, fondan daha fazla gencin yararlanması için gelir şartının da yükseltildiği, gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay geliri ile başvuru şartının asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkarıldığı ve 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerinin, her çocuk için 12 ay olacak şekilde erteleneceği bilgilerine yer verildi.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
