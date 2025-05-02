Arjantin'de 7.4 büyüklüğünde deprem! Ülkede tsunami alarmı verildi

Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...

Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler: Rakının, şarabın fiyatını...
Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı

Küresel piyasaları yakından ilgilendiren veri açıklandı
Kütahya'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Beşik gibi sallanan Kütahya'da bir korkutan deprem daha

Aile ve Gençlik Değerleri İçin Eğitim Programı Düzenlendi

Aile ve Gençlik Değerleri İçin Eğitim Programı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Memur-Sen tarafından düzenlenen Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı'nda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, aile kurumunun önemine ve gençlerin toplum geleceğindeki rolüne vurgu yaptı. Programda ailelerin ve gençlerin değerlerinin korunması gerektiği ifade edildi.

Memur-Sen tarafından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, başkentte bir otelde düzenlenen programda, aile kurumunu merkeze alan bu tür programların gelecek adına umut verici olduğunu söyledi.

Aile Yılı kapsamında finansal desteklerden, sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar birçok alanda çalışma yürüttüklerini belirten Tarıkdaroğlu, "Aile milletin geleceğidir. Geleceğimiz için ailelerimize ve tabii ki gençlerimize hepimizin el birliğiyle sahip çıkması lazım." dedi.

Tarıkdaroğlu, dijitalleşme, hızlı tüketim ve bireyselleşme gibi pek çok unsurun, insanları ailelerinden, değerlerinden ve birlikte yaşam kültüründen uzaklaştırma riski taşıdığını söyledi.

Gençlerin sahip olduğu değer bilinci, inanç ve kararlılığının toplum adına umut verici olduğunu belirten Tarıkdaroğlu, gençlerin hem ailelerini koruyacaklarını hem toplumun geleceğine yön vereceklerini hem de bu değerleri gelecek kuşaklara aktaracaklarını ifade etti.

Bir milletin gerçek zenginliğinin, değerlerine sahip çıkan gençliği olduğunu vurgulayan Tarıkdaroğlu, geleceği gençlerle birlikte inşa edeceklerini dile getirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da ailenin önemine işaret ederek, yapılan çalışmaların ülkeyi, değerleri ve aile kurumunu koruma amacı taşıdığını söyledi.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Aile Akademisi Eğitim Programı'nın ödül töreni düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Tarıkdaroğlu, umre ödülü kazanan gençleri tebrik ederek, hayırlı yolculuklar diledi.

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.