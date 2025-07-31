Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleriyle Toplumsal Değerler Destekleniyor

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RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'nin, ailenin korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için önemli bir adım olduğunu belirtti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'ne ilişkin, "Toplumsal değerleri yaşatan yapımları desteklemek, yayıncılıkta kalite ve sorumluluğu teşvik etmek, 2025 Aile Yılı kapsamında attığımız bu adımın temelini oluşturuyor." ifadesini kullandı.

Şahin, Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Ailenin korunması ve çocukların sağlıklı gelişimi için medyanın toplumsal sorumluluğunu esas alan bir yaklaşımla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla "Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizi Teşvik Ödülleri"ni hayata geçirdiklerini duyuran Şahin, şunları kaydetti:

"Toplumsal değerleri yaşatan yapımları desteklemek, yayıncılıkta kalite ve sorumluluğu teşvik etmek, 2025 Aile Yılı kapsamında attığımız bu adımın temelini oluşturuyor. Aile yapımıza ve göz bebeğimiz çocuklarımızın gelişimine olumlu katkı sunacağına yürekten inanıyorum. Bu süreçte emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor, tüm medya hizmet sağlayıcılarımızı başvuruya davet ediyorum."

Kaynak: AA / Alper Şaşmaz - Güncel
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