Aile Kart ile Sosyal Yardımlar Hızlı ve Kolay Ulaşacak

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aile Kart' uygulamasını hayata geçirerek sosyal hizmetleri daha hızlı ve erişilebilir hale getiriyor. Yapay zeka destekli yeni sistemle hak sahipleri, yardımları kolayca alabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uygulamaya koyduğu "Aile Kart" ile sosyal hizmetleri ve yardımları hak sahibi vatandaşlara hızlı şekilde ulaştıracak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yapay zeka destekli merkezi ödeme sistemi sayesinde, işlemler daha düzenli, verimli ve kullanıcı dostu yapıya kavuşacak.

"Dijital Türkiye" vizyonu doğrultusunda geliştirilen "Aile Kart" ile sosyal hizmetler ve yardımların hak sahibi vatandaşlara daha erişilebilir, hızlı ve zahmetsiz ulaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca yerel yönetimlerle yapılacak entegrasyon sayesinde anlık veri paylaşımı sağlanarak sosyal hizmetlerin etkinliğinin artırılması planlanıyor.

İlk etapta 81 ilde doğum yardımı ödemelerinin yapıldığı "Aile Kart" ile yakın dönemde farklı sosyal hizmet ve yardım programlarının ödemeleri vatandaşlara ulaştırılacak.

Aile Kart sahibi vatandaşlar, sosyal hizmet ve yardım kapsamındaki ödemeleri, bankaların ortak kullanımına açık "Türkiye'nin ATM Merkezi (TAM)" ATM'lerinden çekebilecek, alışverişler için tüm POS cihazlarını kullanabilecek.

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
