Aile içi şiddet ihbarında şüpheliyi öldüren polis memurunun müebbet hapsi istendi

İZMİR'de, aile içi şiddet ihbarına giden ve havaya açtığı ateş sonucu Semih Gürler'in (33) ölümüne yol açan polis memuru F.Y. (43) hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, olayın oluş şekline göre polis memurunun kendisini ve arkadaşını korumak amacıyla silah kullandığı dikkate alınarak, 'haksız tahrik indirimi' ve 'meşru müdafaa hükümlerinin' uygulanması istendi.

Olay, 11 Mayıs saat 20.30 sıralarında Güney Mahallesi 1161 Sokak'ta meydana geldi. Semih Gürler, ailesinin iddiasına göre, ayrıldığı eşinin evine gitti ve ikili arasında burada bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından 3 çocuk babası Gürler evine dönerken, ayrıldığı eşi Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine polis ekibi adrese gitti. Kadının ifadesi doğrultusunda polisler, Gürler'in evine gitti. Polislerden F.Y., hakkında ihbar olduğu gerekçesiyle Gürler'e aşağı inmesini söyledi.