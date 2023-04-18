AİLE İÇİ KAVGADA ARACA HASAR VERİLMİŞ

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde tarım arazisinde camları kırılmış halde bulunan otomobil, jandarmayı harekete geçirdi. Yapılan araştırmada, olayın aile içi kavgadan kaynaklandığı bilgisine ulaşıldı.

Olay dün saat 16.00'da Kepez ilçesi Başköy Mahallesi'nde yaşandı. Ovadaki ekili tarlalarını gezen iki mahalleli, Nizam Sokak'ta camları taşla kırılarak hasar verilmiş Fransa plakalı bir otomobil gördü. Çevrede kimseyi göremeyen mahalleli, durumu jandarmaya ihbar etti. İhbarla harekete geçen Jandarma ekipleri, aracın kontrolü sonrası bilgi edinemeyince plaka sorgulama sistemiyle otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Camları taşla kırılmış, üzerinde kaya parçaları bulunan araçta, Deniz A. (37) adlı kadına ve D.A. (3) adında bir çocuğa ait kimlikler bulundu. Bagaj bölümünde bir çocuk arabası ve poşet bulunan aracın sahibine ulaşıldıktan sonra olay açıklığa kavuştu. Olayın aile içi kavga olduğu, kadının eşiyle tartıştığı için aracına zarar verdiğini, olaydan sonra da kendi imkanlarıyla bölgeden ayrıldığını söylediği öğrenildi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası araç, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı.