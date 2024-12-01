Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri Gelişiyor

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğinin, sistemi daha etkin ve verimli hale getirdiğini, hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Şenkul, açıklamasında, yeni yönetmelikle aile hekimlerinin, hastalara daha uzun ve daha kaliteli vakit ayırmasının sağlanacağını söyledi.

Vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvuru yapmasının hedeflendiğine dikkati çeken Şenkul, "Bu sayede 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan yoğun hasta başvurusunun önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yeni yönetmelik ile halkımıza sunulan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Türkiye'de bin kişiye düşen antibiyotik kullanım miktarı OECD ortalamasının 2,5 kat üstündedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yeni yönetmelik ile bir hedefimiz de gereksiz ilaç kullanımını engellemek, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

Halk sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmasını sağlayacak bu uygulamalarla aile hekimlerine ek bir mali yük getirilmeyeceğini, aksine ek mali destekler sağlanacağını vurgulayan Şenkul, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz. Bir kez daha ifade etmek gerekirse aile hekimlerimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler."