Üye Girişi
Haberler
Suriye'de rejim, muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdı

Suriye'de tansiyon yükseliyor! Muhaliflerin ele geçirdiği hastaneye bomba yağdırdılar

 Muhalifler terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rıfat'ı tamamen kuşattı

Kritik önemdeki şehir tam kuşatmaya alındı

 Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler
Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı

Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri Gelişiyor

Aile Hekimliği Yönetmeliği ile Sağlık Hizmetleri Gelişiyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği'nin hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için faydalı olacağını belirtti. Yönetmelik sayesinde aile hekimleri hastalara daha fazla zaman ayırabilecek, gereksiz ilaç kullanımını önlemenin yanı sıra sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, yeni Aile Hekimliği Yönetmeliğinin, sistemi daha etkin ve verimli hale getirdiğini, hem vatandaşlar hem de aile hekimleri için büyük fayda sağlayacağını belirtti.

Şenkul, açıklamasında, yeni yönetmelikle aile hekimlerinin, hastalara daha uzun ve daha kaliteli vakit ayırmasının sağlanacağını söyledi.

Vatandaşların öncelikle aile hekimlerine başvuru yapmasının hedeflendiğine dikkati çeken Şenkul, "Bu sayede 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan yoğun hasta başvurusunun önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yeni yönetmelik ile halkımıza sunulan koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetlerinin kalitesinin artırılması hedeflenmiştir. Türkiye'de bin kişiye düşen antibiyotik kullanım miktarı OECD ortalamasının 2,5 kat üstündedir. Gereksiz antibiyotik kullanımı ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Yeni yönetmelik ile bir hedefimiz de gereksiz ilaç kullanımını engellemek, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmektir." ifadelerini kullandı.

Halk sağlığının korunması adına önemli bir adım atılmasını sağlayacak bu uygulamalarla aile hekimlerine ek bir mali yük getirilmeyeceğini, aksine ek mali destekler sağlanacağını vurgulayan Şenkul, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşımızın sağlığa eriştiği ilk kapının aile hekimi olmasını istiyor ve aile hekimlerimizin sağlığın nabzını tutmasını bekliyoruz. Bir kez daha ifade etmek gerekirse aile hekimlerimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu noktada vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var; sağlıkla alakalı herhangi bir endişeleri olduğunda akıllarına ilk olarak aile hekimlerimiz gelsin ve aile hekimlerimize güvensinler."

Kaynak: AA / Enes Uzun - Güncel
img

İran, Esad'a desteğini yineledi! Türkiye'ye yaptığı uyarı dikkat çekici
img

Çevirmeye takılan genç kızın polise sorduğu soru olay oldu
img

Orduda görev yapan askerleri tek tek esir alıp görüntüleri paylaştılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Deha 11. bölüm tek parça full HD izle! Deha 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Deha CANLI İzle! Deha 11. bölüm Show TV kesintisiz HD izleme linki var mı? Amerikan Hastanesi Başhekimi neden öldü, İsmail Bozkurt hasta mıydı? Tottenham Fulham CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Tottenham Fulham maçı ne zaman? Manchester Utd Everton CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Manchester Utd Everton maçı ne zaman? Chelsea Aston Villa CANLI İZLE şifresiz! Premier Lig Chelsea Aston Villa maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 1 Aralık 2024 Cuma Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 1 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.