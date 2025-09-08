Aile Hekimliği Haftası'nda Sağlık İhtiyaçlarına Dikkat Çekildi

Çankırı'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında aile hekimliğinin önemine dikkat çekildi.

Çankırı Aile Hekimliği Derneği Başkanı Uzm. Dr. Şükrü Ümit Eren, AA muhabirine, aile hekiminin bütüncül sağlık hizmeti sağlayan, koruyucu hizmet sunan, tedavi, tanı ve teşhis aşamalarında vatandaşlara destek olan hekimler olduğunu söyledi.

Aile hekimlerinin ilk görevlerinin hasta olmadan vatandaşın sağlığını korumaya çalışmak olduğunu dile getiren Eren, "Aile hekimleri, kişileri doğumdan itibaren son nefesine kadar izleyen hekimlerdir. Bu kapsamda bazı tarama hizmetleri, kronik hastalık izlemleri yapmaktayız. Bazen ikinci üçüncü basamak sağlık hizmetlerine gereksiz yere başvurular olmaktadır. Çoğu problem aile hekimliklerinde sağlıklı bir şekilde çözülebilmektedir. Zaten çözülemediği yerde de aile hekimlerimiz ilgili hastaları ileri tetkik için ikinci, üçüncü basamak sağlık kuruluşuna yönlendirmektedir." ifadelerini kullandı.

Aile sağlığı merkezlerinde aşı takvimi kapsamında çocuklara ve yetişkinlere aşılama yapıldığını, takvim dışı aşılar konusunda da bilgilendirmeler yapıldığını aktaran Eren, şöyle konuştu:

"Aile hekimliklerinde kronik hastalık takibi de yapılmaktadır. Sağlıklı bir gebelik ve sağlıklı bir doğum sonrasında bebeğiyle yanımıza gelen anneler aile sağlığı merkezlerimizde lohusa izlemleri kapsamında izlenmektedir. Lohusa izlemleriyle birlikte kişilerin sağlık problemleri değerlendirilmektedir. Annelere emzirme danışmanlığı eğitim verilmekte, bebekle nasıl mücadele edebileceği konusunda annelerimize destek olmaktayız. Aynı zamanda mesai saatleri dışında da İl Sağlık Müdürlüğünün oluşturduğu emzirme destek hattını arayarak 7/24 faydalanabilirler. Herhangi bir şikayetiniz olmasa bile tarama ve izlemleriniz için aile hekimliklerine başvurabilirsiniz. Aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz kanser taramaları da yapılmaktadır. 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanser taraması, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri taraması, 50-70 yaş arası kadın erkek fark etmeksizin tüm vatandaşlarımıza kalın bağırsak kanser taraması aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz olarak yapılmaktadır."