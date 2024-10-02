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Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan Yeni Yönetmelik Taslağına Tepki

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası'ndan Yeni Yönetmelik Taslağına Tepki
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AHESEN, Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yeni Aile Hekimliği Yönetmeliği taslağının sahadan bağımsız hazırlandığını belirterek, taslağın aile hekimlerinin haklarını olumsuz etkileyeceğini ve sağlık hizmetlerinin kalitesini düşüreceğini açıkladı.

(ANKARA) - Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Sağlık Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı iddia edilen yeni "Aile Hekimliği Yönetmeliği" taslağına karşı çağrı yaptı. Taslağın sahada görev alan aile hekimliği çalışanlarının görüşleri alınmadan hazırlandığını vurgulayan AHESEN, taslağın tutarsız ve sahada karşılığı olmayan birçok madde içerdiğini belirtti.

AHESEN, Sağlık Bakanlığı'nca üzerinde çalıştığı ileri sürülen yeni "Aile Hekimliği Yönetmeliği" taslağı ile ilgili yazılı açıklama yaptı. AHESEN Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir'in imzasıyla yayınlanan açıklamada, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na "sahadan kopuk yasalar çıkarmaktan vazgeçilmesi" çağrısı yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu taslak yönetmelik, aile hekimlerinin hak edişlerinde ciddi bir düşüşe neden olacak. Zaten yüksek vergi oranları ve ağır enflasyon altında ezilen aile hekimliği çalışanları, mesleklerini bırakma noktasına gelecek. Eğer bu yönetmelik yürürlüğe girerse, Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) ciddi doktor, ebe ve hemşire eksiklikleri yaşanacak ve halk, en kolay ulaşabildiği sağlık hizmetlerinden mahrum kalacak. Yönetmelik taslağında yer alan hak ediş hesaplama tablosu çok karmaşık ve bu aile hekimliğini zora sokacak. Bu tablo bir mühendislik problemi değil, Bakanlığın aile hekimliğini yönetme şeklidir. Eğer bu taslak resmileşirse, Bakanlık bunun hesabını ne vatandaşa ne de aile hekimlerine verebilir.

Bizlerle istişare edilmeden çıkarılan hiçbir yönetmelikten verim alınamadı. Mahkemelerde defalarca bu yasalar iptal edildi. Sahadan kopuk yasalar çıkarmaktan artık vazgeçin. Aile hekimliğinin geleceğini birlikte kurtarma şansımız hala varken birinci basamak sağlık hizmetlerinin temelini koruyalım. Yanlışta ısrar edilse bile, biz meslektaşlarımızın haklarını korumak için her türlü miting ve iş bırakma dahil yasal mücadeleyi sürdüreceğiz. Vatandaşın en rahat hizmet alabildiği aile hekimliğinin şartlarını iyileştirmek için vazgeçmeyeceğiz. Yanlış yapanlardan üyelerimiz adına hesap sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel

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