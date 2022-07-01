AİLE HEKİMLERİNDEN 2 GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ

TÜRKİYE'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen aile hekimleri, Ödeme Sözleşme Yönetmeliği'nin revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yurt genelinde iş bıraktıklarını açıkladı.

Ankara Şehir Hastanesi önünde bir araya gelen 300 kişilik grup, geçen yıl bugün yayımlanan 'Aile Hekimliği Ödeme Sözleşme Yönetmeliği' şartlarının iyileştirilerek revize edilmesi talebiyle 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iş bıraktıklarını açıkladı. Grup adına konuşan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyon Başkanı Kemal Noyan, aile sağlığı merkezlerinin giderlerinin arttığını belirterek, "Bizler iş bırakıyoruz. Çünkü birçok arkadaşımız yoksulluk sınırının altında hak ediş alıyor. Son 10 yılda hak edişlerimiz yüzde 50'den fazla eridi. Onlarca farklı işi aynı gün içinde yapmamız bekleniyor. Her gün bu ülkenin yetiştirdiği saygıdeğer arkadaşlarımızı yurt dışına uğurluyoruz, her gün koruyucu sağlık hizmetlerine ayrılan bütçe payının azaldığını görüyoruz. Biz insanı yaşatmak istiyoruz ki devlet yaşasın" dedi.

Aile hekimleri, açıklamanın ardından gökyüzüne siyah balonlar bıraktı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel