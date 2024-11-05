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Aile Hekimleri Yönetmelik Değişikliği İçin İş Bıraktı

Aile Hekimleri Yönetmelik Değişikliği İçin İş Bıraktı
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Ankara Aile Hekimliği Derneği üyeleri, yeni 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler nedeniyle 3 gün süreyle iş bırakma eylemi başlattı. Eylemciler, sağlık hizmetlerinde nitelik sorunlarının çözülmesi gerektiğini belirtiyor.

Ankara Aile Hekimliği Derneği üyesi hekimler, Resmi Gazetede 30 Ekim'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"e ilişkin tepkilerini dile getirmek ve özlük haklarının düzeltilmesine dikkat çekmek için 3 günlük "iş bırakma eylemi" başlattı.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Acil Servis önünde toplanan aile hekimleri adına açıklama yapan Ankara Aile Hekimliği Derneği (ANKAHED) Başkanı Ahmet Sefa Eylevler, her gün yüzbinlerce vatandaşı sağlığına kavuşturmak, hastalanmalarını önlemek için aile sağlığı merkezlerinde aralıksız çalıştıklarını söyledi.

Aile hekimliğine ilişkin yönetmelik değişikliğinin sorunlarına çözüm olamayacağını, yönetmeliğin eksik, hatalı olarak gördükleri yerlerini ve çözüm önerilerini Bakanlık yetkililerine ilettiklerini belirten Eylevler, "Sağlık Bakanlığının, sağlık alanında yaşanan ciddi sorunları çözmek için birinci basamak sağlık hizmetlerini ve koruyucu hekimlik uygulamalarını güçlendirecek yapısal düzenlemeler yapmak yerine, ödeme üzerinden değişiklikler yapmaya çalışması, sorunların büyüklüğünün kavranamamış olduğunu göstermektedir. Yürürlüğe giren bu yönetmelik, halkın sağlığına ve hekimlerin, sağlık emekçilerinin haklarına bir katkı sağlamayacaktır, sorunları daha da derinleştirecektir." diye konuştu.

Ahmet Sefa Eylevler, yürürlüğe giren yönetmeliğin geri çekilerek taleplerinin yerine getirilmesi için bugün itibarıyla 3 gün süreyle iş bıraktıklarını belirterek, taleplerini şöyle sıraladı:

"Halkımıza nitelikli sağlık hizmeti sunabilmemiz için yeterli zaman ve olanak sağlanmalı, koruyucu sağlık hizmetlerinin öncelendiği ve ekip anlayışını gözeten bir sistem inşa edilinceye kadar Aile Sağlığı Merkezi sayısı hekim başına 2 bin nüfusu aşmayacak şekilde arttırılmalıdır. Kadrolu ve güvenceli istihdam modeliyle yeterli hemşire, ebe, teknisyen görevlendirilmeli, aşılama ve diğer koruyucu hekimlik uygulamaları desteklenmeli, geliştirilmelidir.

Kadrosuz, güvencesiz şekilde çalışan emekçiler kadroya geçirilmelidir. Aile hekimlerine ve tüm sağlık emekçilerine emekliliğe yansıyacak tek kalemden oluşan, insanca yaşamaya yetecek düzeyde, izin kullandıklarında, hastalandıklarında, çocuğu olduğunda veya ailesinden biri öldüğünde kesilmeyecek maaş ödenmelidir. Gelire katkısı yüzde 20'yi geçmeyecek ve yapılan hizmetin niteliğini ödüllendiren bir performans uygulamasına geçilmelidir."

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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