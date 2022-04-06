Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri verildi

BARTIN (AA) - Bartın'da aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına kanser tarama ödülleri ile teşekkür belgeleri törenle verildi.

İl Sağlık Müdürü Alparaslan Erol, gazetecilere, kanserin hem dünya hem ülkede ölüm nedenleri arasında kardiyovasküler hastalıklarından sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Erol, "Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, tarama ve erken tanı, tedavi gibi kanser süreci boyunca önemli rollere sahiptirler. Bu amaçla pandemiye rağmen erken teşhis için kanser taramalarını aksatmayan aile hekimliği birimlerimize teşekkür ederiz." dedi.

Törende serviks kanseri taramalarında hedef nüfusunun yüzde 78'ni tarayan ve aynı zamanda biriminde en çok HPV testi alan Kumluca 6 No'lu Aile Hekimliği Biriminden Dr. Musa Soyvural ve ebe Engin Kaya, kolorektal kanser taramalarında hedef nüfusunun yüzde 68'ni tarayan Gölbucağı 18 No'lu Aile Hekimliği Biriminden Dr. Abdullah Kazım Arı ve hemşire Hatice Arı'ya, meme kanseri taramalarında hedef nüfusunun yüzde 49'nu tarayan Kemerköprü 14 No'lu Aile Hekimliği Biriminden Dr. Buket Güler ve hemşire Nur Tümra Akduman'a ödülleri ile teşekkür belgeleri verildi.