Aile Hekimleri İstanbul'da Vergi Dairesi Önünde Eylem Yaptı

(İSTANBUL) - Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, ağırlaşan vergi yüküne karşı İstanbul'da Ümraniye Vergi Dairesi önünde eylem yaptı. Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, "Tüpçüye yaptığınız kumarda vergi indirimini neden kamu çalışanlarına yapmıyorsunuz? Vatandaşın sağlığı ile kumar mı oynuyorsunuz? Şehir hastanelerinin betonlarına milyar dolarlar gömen biz değiliz" dedi.

Aile hekimlerinin ve aile sağlığı çalışanlarının "vergide adalet" talebiyle başlattıkları eylemler sürüyor. İstanbul'da Ümraniye Vergi Dairesi önünde yapılan açıklamada; Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Dr. Ahmet Tabduk Mehlepçi, kamu çalışanlarının yüzde 35'lere varan vergi yükü karşısında ezildiğini söyledi. "12 ayın 5 ayını vergi için çalışıyoruz" diyen Mehlepçi, aile hekimlerinin, servetleri 500 milyon dolarlarla ifade edilen Cengiz Holding'in ortaklarından bile daha fazla vergi verdiğine işaret etti.

Mehlepçi, şunları söyledi:

"Tüpçüye yaptığınız kumarda vergi indirimini neden kamu çalışanlarına yapmıyorsunuz? Vatandaşın sağlığı ile kumar mı oynuyorsunuz? Şehir hastanelerinin betonlarına milyar dolarlar gömen biz değiliz. Biz yoksak betonlar sizi muayene edemez. Yoksulluk sınırı 57 bin 736 TL iken, aile sağlığı merkezinde çalışan hemşire arkadaşlarımızın tamamı yoksulluk sınırının altında maaş almaktadır. Hariri Türk Telekom'un 6 milyar dolarlık mal varlığını alıp Türk bankalarına kredi borcunu ödemeden kaçarken neredeydiniz? Kriz, Diyanet İşleri Başkanı'nı vurmuyor, Audi A8 talep edebiliyor. Madencilere mezar olan Erzincan İliç'teki madenin sahibi Anagold firması gibi teşvik de istemiyoruz. Hakkımız olan yoksulluk sınırı üzerinde emekliliğe yansıyacak, teşvik, performansa gibi hiçbir şarta bağlanmayan tek kalem bir maaş istiyoruz. Bizlerden alınan doğrudan verginin yüzde 15'te sabitlenmesini istiyoruz. 13 haftadır söylüyoruz, sesimiz duyulana kadar söylemeye devam edeceğiz, vergide adalet istiyoruz"

Mersin'de yapılan eylemde de sendika ve meslek örgütü temsilcileri sırayla sorunlarını ve taleplerini anlattı.