Aile Hekimleri, 'Ceza Yönetmeliği'ne Karşı Bir Kez Daha İş Bırakacak: "Bu Kez Sesimizin Duyulmasını ve Gereğinin Yapılmasını Bekliyoruz" - Haberler

EDDA SÖNMEZ

Aile hekimleri, 'ceza yönetmeliği' olarak adlandırdıkları 'Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde iş bırakmaya hazırlanıyor. 30 Haziran ve 1 Temmuz'da iş bırakacak olan aile hekimleri, Ankara'da bir araya gelerek Sağlık Bakanlığı önünde basın açıklaması yapacak. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Bu defa sesimizin duyulmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz" dedi.

Aile hekimleri, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi ve özlük haklarında iyileştirme yapılması talebiyle 30 Haziran- 1 Temmuz'da iş bırakacak. İlgili yönetmelikte sağlık çalışanları açısından sıkıntılı maddelerin yer aldığını dile getiren AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, "Aile hekimleri olarak, 'ceza yönetmeliği' olarak tanımladığımız ve 30 Haziran 2021'de yürürlüğe giren, haktan hukuktan nasibini almamış 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin iptal edilmesi talebi başta olmak üzere, genel olarak da mesleğimizi içinde nefes alamaz hale getiren uzun çalışma süreleri, uğradığımız şiddet, yoksulluk sınırı altına gerileyen alım gücümüz ve mesleki değersizleşmeye dikkat çekmek amacıyla Ankara'ya gidiyoruz" dedi.

AHESEN Başkanı Dr. Gürsel Özer, konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"GÖRMEM, DUYMAM MANTIĞI DEVAM EDİYOR: 30 Haziran 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Temmuz'da yürürlüğe giren, bizim 'ceza yönetmeliği' dediğimiz yönetmeliğin bir yılı doldurmasına çok az bir süre kaldı. Bir yıl içerisinde yetkilileri defalarca çeşitli yöntemlerle uyardık. Ama 'görmem, duymam' mantığı devam ediyor. Aile hekimliğinde, örneğin en başta İstanbul'da ve Türkiye'de aile sağlığı çalışanı eksikliği varken, aile sağlığı birimlerinde çalışan eksikliği varken maalesef bunlar düzeltilmedi. Aile hekimi başına düşen nüfusun önce bin 500 ardından da binli seviyelere çekilmesi sözü verilmişti. Maalesef yapılmadı ve bütün bunlarla birlikte aile hekimliğinin olmazsa olmazı olan sevk sistemi yürürlüğe girecekti, bunlar için herhangi bir çalışma yapılmadı. Özellikle büyükşehirlerde, binası olmayan aile hekimliklerinin kiralar karşısında hizmet veremez hale gelmesinin önüne geçilecekti. İş kayıpları ve gider kayıpları giderilecekti, bunlar yapılmadı. Hiç yokken, durduk yere, sanki çok büyük bir dönüşüm yapılmış gibi bu yönetmelik bize dayatılmaya çalışıldı.

AKLA, MANTIĞA, BİLİME, HUKUKA ASLA UYMAYAN CEZALAR VAR: Bu yönetmelikte ne vardı? Bu yönetmelik, tamamen keyfi ve ceza yönetmeliği. Bu yönetmelikte öyle cezalar var ki inanın akla, mantığa, bilime, hukuka asla uymayan cezalar var. Örneğin defteri yanlış doldurdunuz, cezaevine girebilirsiniz. Örneğin broşürü usulüne uygun asmadınız, ceza yiyebilirsiniz. Muallak ifadelerle dolu bir ceza yönetmeliği ve komik koşullar içeren; örneğin basına açıklama yaptığınızda 50 ceza puanı alırsınız. İkinci, üçüncü ceza puanında iş akdiniz sonlandırılır. Yine bu yönetmelikte, il sağlık müdürlerine, 150 puanı aştığınızda sözleşme feshi yetkisi veriliyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA KANUNİ OLMAYAN HİÇBİR CEZA VEREMEZSİNİZ: Bu örnekler çok artırılabilir. Diyelim bir meslektaşımız bir ameliyat oldu, kaza geçirdi art arda dört nöbete gidemedi; sağlık raporu, kurul raporu olsa bile iş akdinin sonlandırılması gibi maddeleri içeriyor. Bu maddelerin hiçbiri kanunda yok. Kamu çalışanlarına kanuni olmayan hiçbir ceza vermezsiniz. Biz, şuna üzülüyoruz. Bu, hukuktan döndüğü zaman, biz bu davaları kazandığımız zaman karşı tarafın avukatlık ücretini ödeyen kamu yine zarar edecek. Biz, bunları defalarca basın yoluyla dile getirdik. Biz, bunları Sağlık Bakanlığı yetkililerine, bürokratlara, her yere çözüm yollarını ulaştırdık. Bununla da kalamadık, iş bırakma kararlarımız oldu, kamuoyunu arkanıza almak adına.

BİR YILDA 8 DEFA İŞ BIRAKMA KARARI ALDIK: Bir yılda 8 defa iş bırakma kararı aldık. Bazıları iki günlüktü, bazıları üç günlüktü. Bakın, biz, bu mücadeleden asla geri adım atmayacağız. Biz, önce kendimiz için, sonra halkımız için, aile hekimliği uygulamasını sonlandıracak olan bu yönetmeliğin kaldırılmasını bir şekilde sağlayacağız. Gerekirse kendimiz ceza göreceğiz, sıkıntılar çekeceğiz ama bu yönetmelik kalmayacak.

30 HAZİRAN'DA VE SON UYARI OLARAK 1 TEMMUZ'DA İŞ BIRAKIYORUZ: Ülkemizde, doktor göçünün olduğu, rekorlar kırıldığı bir süreci yaşıyoruz. Bu süreçte, birinci basamağa tekrar yönlenme, tekrar muayene ve tedavi hizmeti satın alma ihtiyacı doğdu. Siz, bu dönem, ikinci basamakta bu sorunlar varken olayı kurtaracak olan birinci basamağı bu tür sorunlarla, başlarına işler getirerek, anlamsız ego üreten maddelerle yönetmelik çıkararak bitirme noktasına getirdiniz. Son olarak diyorum ki biz, Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası olarak, elimizdeki sendikal gücümüzü, bireysel gücümüzü, her ne var ise demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız. Aile hekimliği uygulamasını sonlandıracak ceza yönetmeliğinin tekrar yazılmasını sağlayacağız. Doğrusu da budur. Bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yeniden yapılır. ve bu anlamda yıl dönümünde, yani 'ceza, infaz ve keyfi yönetmeliğin' yıl dönümünde, 30 Haziran'da iş bırakıyoruz. ve Ankara'ya gidiyoruz, sivil toplum kuruluşları olarak. Ankara'da bakanlık önünde basın açıklaması yapıyoruz ve akabinde yine son uyarı olarak 1 Temmuz günü de iş bırakıyoruz. Bu defa sesimizin duyulmasını ve gereğinin yapılmasını bekliyoruz."

ANKA / Güncel