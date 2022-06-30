Aile Hekimleri Bir Kez Daha İş Bıraktı

Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezleri çalışanları, özlük haklarının iyileştirilmesi ve 'ceza yönetmeliği' adını verdikleri, 'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin geri çekilmesi talebiyle bir kez daha iş bıraktı. Eylemlerini yarın da sürdürecek olan sağlıkçılar, İstanbul'da İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek, "Yönetmelik iptal edilmeli ve hayatlarımızı zindan eden sorunlar bir an önce çözülmelidir" dedi. Sağlıkçılar, sorunları çözülmezse eylül ayında süresiz iş bırakma eylemi yapabileceklerini söyledi.

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) öncülüğünde yaklaşık 55 bin aile hekimi ve sağlık merkezi çalışanı, bugün Türkiye genelinde iş bıraktı. Yarın da sürecek eylem kapsamında, aile hekimleri ve sağlık merkezleri çalışanları İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. Burada yapılan basın açıklamasına, Birlik Dayanışması Sendikası, Tüm Aile Sağlığı, Sağlık Memuru, ATT, Hemşire ve Ebe Derneği (İSAHED), Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeler Platformu, Genel Sağlık İş Sendikası, İstanbul Tabip Odası (İTO) yönetimi ve Aile Hekimleri Komisyonu üyeleri katıldı.

"DEMOKLES'İN KILICI GİBİ BİR YASA"

Eylemde ilk olarak söz alan İTO Başkanı Dr. Nergis Erdoğan, birinci basamaktan üniversitelere, aile hekimlerinden emekli hekimlere kadar sağlık emekçilerinin ve hekimlerin yaşadıkları sorunlara değindi. Erdoğan, "Ceza yönetmeliği adı altında Demokles'in kılıcı gibi bir yasa, iş sağlığı ve iş güvencesinin tepesine asılmış durumdadır. Demokles'in kılıcı niteliğindeki bu yasaya karşı sesini duyurmak üzere birinci basamakta çalışan hekim ve sağlık çalışanları, bugün üretimden gelen güçleriyle iki gün iş bırakma eylemi planlamışlardır. ve de İstanbul Tabip Odası hekimleri hem birinci basamağın sağlık meslek örgütlerinin ve çalışanların yanındadır" dedi.

"BU GREVİ BİZ YAPMIYORUZ, BAKANLIK YAPTIRIYOR"

Birlik Dayanışma Sendikası Marmara Şubesi Başkanı Ahmet Mehlepçi ise "İş bırakmayı biz yapmıyoruz, bakanlık yaptırıyor" dedi. Mehlepçi, şunları söyledi:

"Son bir senedir belki onuncu defadır iş bırakıyoruz. Ama bilin ki bu iş bırakmayı biz yapmıyoruz aslında. Bu iş bırakmayı bakanlık yaptırıyor bize. Sosyal medyada ve televizyonlara çıkıp 'Sağlık çalışanlarına bu kadar ödeme verdik, şu kadar performans öneriyoruz' diye yalan söylüyorlar. Bu grevi biz yapmıyoruz, bu grevi bakanlık yaptırıyor. 20 yıldır uyguladıkları sağlıkta dönüşüm programı, sağlık çalışanlarını sömürü programı haline döndü. Bu grevi biz yapmıyoruz, bu grevi bakanlık yaptırıyor, bilerek ve isteyerek, önlem almayarak. Sağlıkta şiddeti körükledikleri için, sağlıkta şiddeti tercih ettikleri için, kışkırttıkları sağlık talepleri için, Kamil Furtun'un, Melike Erdem'in, Ömür Erez'in, Göksel Kalaycılar'ın, Rümeysa Şen'in, Aynur Dağdemir'in, Fikret Hacıosman'ın, Ersin Arslan'ın kurban olmalarına göz yumdukları için yapıyoruz. Daha dün Şanlıurfa'da iyi hekimlik yapmak isteyen gencecik bir meslektaşım, sistemin aksaklıklarının bedelini 7-8 kişi tarafından darp edilerek ödedi. Darp edenler serbest bırakıldı. Sonra Twitter mahkemesi tarafından tekrar gözaltına alındı. O ayrı, ona hiç değinmiyorum. Ama umut dolu bir hekime diplomasını yırttırdınız. Sağlık çalışanlarını organize cehalete ezdiriyorsunuz, bu yüzden bu grevi biz yapmıyoruz, siz yaptırıyorsunuz bize."

"AİLE SAĞLIK MERKEZLERİNİN SORUNLARI BİR AN ÖNCE ÇÖZÜLMELİ"

Sağlık Emekçileri Sendikası İstanbul Şubeler Platformu adına konuşan Şener Sevgi de aile sağlığı merkezleri emekçilerinin sorunlarının bir an önce çözülmesini istediklerini söyledi. Sevgi, şöyle konuştu:

"Aile sağlığı merkezleri emekçilerinin hayatlarını zindan eden sorunlar bir an önce çözülmelidir. Birinci yılın dolduran ceza yönetmeliği geri çekilmelidir. Aile hekimliği sistemiyle dönüştürülen birinci basamak, toplum sağlığı açısından sürekli olarak sorunların birikmesine neden olurken aynı zamanda esnek ve performansa dayalı ücret sistemiyle de sağlık emekçilerine yönelik sömürüyü derinleştirmektedir. Gelinen aşamada birinci basamak sağlık hizmetleri kötüye gitmekte. Sağlık emekçileri daha fazla sömürülmektedir."

SORUNLAR ÇÖZÜLMEZSE SÜRESİZ İŞ BIRAKMA EYLEMİ DE SAĞLIKÇILARIN GÜNDEMİNDE

Genel Sağlık İş Sendikası adına Deniz Korkmaz ve İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu adına Dr. Saffet Ercan da birer konuşma yaptı.

Tüm hekimlerin ve sağlık emekçilerinin aylardır verdiği mücadeleye değinen konuşmacılar, yönetmelik geri çekilmediği takdirde mücadelelerinin süreceğini, gerekirse eylül ayında süresiz iş bırakmaların gündeme gelebileceğini belirttiler.

ANKA / Güncel