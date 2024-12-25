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'aile Enstitüsü' Kurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de Yayımlandı

'aile Enstitüsü' Kurulmasına İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de Yayımlandı
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Aile Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete’de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ve merkezi Ankara'da olacak Enstitü, aile yapısının ve değerlerinin korunması için araştırmalar yapacak.

(ANKARA)- Aile Enstitüsü kurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ve merkezi Ankara'da olacak Enstitü, aile yapısının ve değerlerinin korunması için araştırmalar yapacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı ve merkezi Ankara'da bulunan Aile Enstitüsü kuruldu.

Enstitü, aile yapısının ve değerlerinin korunması, güçlendirilmesi, ailenin sosyal refahının artırılması, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakını, gazi ve gazi yakını ile ilgili politikalara veri oluşturmaya yönelik tüm bakanlık faaliyetlerini kapsayan araştırmaları yürütecek.

Enstitü, Genel Müdürlük, Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu'ndan oluşacak. Danışma Kurulu, bakanın görevlendireceği bakan yardımcısının başkanlığında bakanlıktan iki üye, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan birer üye ile bakanlığın faaliyet alanıyla ilgili çalışmaları olan kişilerden belirlenen yedi üye olmak üzere toplam 15 üyeden oluşacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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