Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri 15 Ağustos'ta Başlıyor

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uzatıldığını müjdelediği 'Türkiye Aile Destek Programı' ödemelerinin 15 Ağustos'ta başlayacağını duyurdu.

Bakan Göktaş, Twitter hesabı üzerinden konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Türkiye Aile Destek Programı'nın uzatıldığı müjdesini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay vermişti. Hazırlanan takvime göre ilgili ödemeler Ağustos ayının 15'inde hesaplara aktarılmaya başlanacak" dedi.