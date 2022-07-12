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Aile Destek Merkezi'nde çocuklar Kur'an öğreniyor

İhlas Haber Ajansı - Muhammet Ali Çiftçi - Güncel
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Aile Destek Merkezi'nde çocuklar Kur'an öğreniyorı Kerim'i öğreniyor.

Aile Destek Merkezi'nde çocuklar Kur'an öğreniyor

BİNGÖL Bingöl'deki Aile Destek Merkezi'nde açılan kurslarda çocuklar, hem temel din eğitimini hem de Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor.

Bingöl merkez Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'ndeki Sosyal Yardımlaşma Vakfı Aile Destek Merkezi-2'de (ADEM), kadınlar çeşitli kurslarda eğitimi alırken, çocukları da Kur'an eğitimi alıyor. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün de desteğiyle açılan kursta 30'a aşkın çocuk, haftanın belirli günlerinde kursa gelerek hem temel din eğitimini hem de Kur'an-ı Kerim'i öğreniyor. Yaklaşık 3 hafta önce açılan yaz kuran kursuna başlayan çocukların yaz boyunca eğitim almaya devam edeceği bildirildi.

Kurs hakkında bilgi veren kurs hocası Tuğba Tan, "Yaz kursunu çocuklarımız daha güzel geçirsinler diye Kur'an dersleri veriyoruz. Burada bulunan ablalarımızın çocukları da yaz ayını verimli geçirsin diye kursu açtık. 3 haftadır açtık ve kursumuz devam ediyor. Çocuklar Kur'an kursuna gitsinler, yazı güzel değerlendirsinler. Burası olur, başka bir yer olur fark etmez yeter ki çocuklar Kur'an'dan mahrum kalmasınlar, Kur'an'ı öğrensinler" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Güncel

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