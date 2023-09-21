Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen çalıştayda, ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, sosyal hayata yön veren toplumun temeli ailenin güçlendirilmesine yönelik "Aile Çalıştayı" düzenlendi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 75. Yıl Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen çalıştayda, ailenin mevcut yapısının değerlendirilmesi, çeşitli alanlardaki gelişmeler ışığında aile kurumunun güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Çalıştaya, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Tuncay Cevheroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit ile kamu kurumları, üniversiteler ve STK temsilcileri katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Bakanlığın tüm üyelerinin aile kurumunu oldukça önemsediklerini belirterek, 81 ilde eş zamanlı "Aile Çalıştayı" programlarının yapıldığını ve bu çalışmaların gelecek 5 yıl içerisinde inşa edilecek hizmet modelleri için temel yapıyı oluşturacağına işaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, koruyucu ve önleyici sosyal hizmet hedefi olarak önem kazanan aile odaklı faaliyetlerin, sosyo-kültürel yapıyı kalkındırmaya yönelik önemli hamleleri barındırdığını kaydetti.

Afet ve acil durumlara karşı ailelerin farkındalık düzeylerini arttıracak, iklim değişikliği ve doğal kaynakların tüketimi konularında tedbirli olmalarını destekleyecek, teknolojik gelişme sürecinin aile lehine kullanımını sağlayacak destek mekanizmalarıyla aile bireylerinin bilinçli medya kullanımına ilişkin konular da toplantıda ele alındı.