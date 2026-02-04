'Çocuk evleri sitesinde şiddet' haberine ilişkin bakanlıktan açıklama

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bulunan ' Çocuk Evleri Sitesi'nde bir çocuğa şiddet uygulandığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sanal medya hesaplarından yapılan açıklamada; "Bugün bir haber sitesinde 'İstanbul'da bir Çocuk Evleri Sitesi'nde dokuz yaşındaki bir çocuğa şiddet uygulandığı anların görüntülerine ulaşıldı' şeklinde yer alan iddialar tamamen gerçeğe aykırıdır. Söz konusu olayın ardından, tüm yönleriyle incelenmesi için ivedilikle idari soruşturma başlatılmış, olay anında orada bulunan tüm kişilerle görüşülmüş ve kamera kayıtlarının tamamı titizlikle incelenmiştir. Söz konusu yalan habere konu edilen çocuğumuz, 3 Haziran 2025 tarihinde okuldan döndüğü sırada, mevcut bir sağlık rahatsızlığı nedeniyle kısa süreli bir kriz geçirmiştir. Görüntülerde de açıkça görüldüğü üzere, kuruluş bahçesinde kurum yetkililerimiz tarafından çocuğumuzun kendisine zarar vermesini önlemeye yönelik müdahalede bulunulmuştur. Çocuğun yüksek yararını gözeten ve tamamen herkesin gözü önünde gerçekleşen bu müdahaleyi 'şiddet' olarak sunmak, hem gerçeğin bilinçli şekilde çarpıtılması hem de basın meslek ilkelerinin açık ihlalidir. Kamuoyunu yanıltan bu asılsız ve sorumsuz yayınlarla ilgili tüm yasal haklarımız sonuna kadar kullanılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.