Bakanlıktan, 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' iddialarına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' paylaşımlarının dolandırıcılık amaçlı olduğunu belirterek, bu tür içeriklere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı sosyal medya hesaplarında, 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlarla ilgili, "Paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Çocuğu okula giden ev hanımlarına destek' yönündeki paylaşımlar Bakanlığımızca değil, vatandaşlarımızın kişisel bilgilerini ele geçirmek isteyen kişilerce yapılmaktadır. Aileler ve çocuklar üzerinden milletimizi kandırmaya ve dolandırmaya çalışan bu kişiler hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, sosyal hizmetlerimiz ve yardımlarımız hakkındaki güncel ve doğru bilgilere resmi internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ulaşabilir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
