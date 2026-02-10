Haberler

Bakan Göktaş, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Abualnasr ile görüştü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr ile bir araya gelerek sosyal hizmetler alanındaki işbirliği ve ortak projeleri değerlendirdi.

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun uluslararası ölçekteki yansımalarını ve sosyal hizmetler alanındaki geliştirebileceğimiz ortak adımları değerlendirdik. Bakanlıklarımız arasında imzaladığımız mutabakat zaptı çerçevesinde, işbirliğimizi karşılıklı anlayış ve ortak hedefler doğrultusunda daha da ileriye taşıyacağımıza gönülden inanıyorum."

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
